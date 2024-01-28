Сборная Норвегии триумфовала в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Четверка норвежских биатлонистов победила в смешанной эстафете на европейском первенстве 2024 года по биатлону в словацком Брезно-Осрбле. Сборная Украины заняла девятое место.

Цвета скандинавской команды защищали Исак Фрей, Йохан-Олав Ботн, Ида Лиен и Марен Киркейде. Сборная Норвегии финишировала со временем 1:04:23,3 часа.

Статус фаворита эта четверка подтвердила с первого же этапа. Норвежцы были среди лидеров на протяжении всей дистанции, использовав 7 дополнительных патронов и ограничившись одним кругом штрафа. С таким же результатом выступила французская команда, но отстала на трассе по скорости. Замкнула тройку призеров Италия (5 дополнительных патронов).

Сборная Украины классно начала эстафету. Виталий Мандзын закрыл 10 мишеней за 11 выстрелов и отпустил в гонку Дмитрия Пидручного на 4-й строчке. Тот однако с вызовом не справился. На первом огневом рубеже он использовал два дополнительных патрона, а на втором вообще ушел на штрафной круг.

Немного стабилизировала позиции Украины Кристина Дмитренко. С более-менее стабильной стрельбой она сумела поднять сборную на 7-е место. Впрочем, все надежды на возвращение в борьбу за медали нивелировала Анастасия Меркушина. На первом рубеже она "настреляла" на 3 круга штрафа и выпала из гипотетической борьбы.

Итоги биатлонной смешанной эстафеты:

Норвегия Франция (+14,6) Италия (+53,8)

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9. Украина (+4:16,2)