Норвезькі біатлоністки розіграли перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи

Скандинавка Марен Кіркейде тріумфувала в біатлонному перс'юті на європейській першості в словацькому Брезно-Осрблє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

20-річна норвежка фінішувала першою на 10-кілометровій дистанції. Вона дісталася до фінішу з часом 29:49,9 хвилин.

Кіркейде випередила свою співвітчизницю Калкенберг. Обидві схибили по два рази на чотирьох вогневих рубежах. Ті ж два постріли в "молоко" мала і француженка Мішелон. Однак, у швидкості вона значно поступилася норвезьким біатлоністкам і взяла "бронзу" з майже півхвилинним відставанням.

Найкраще серед українок виступила Анастасія Меркушина. Вона закрила всі 20 мішеней, але за прикладом Мішелоном програла лижним ходом. Натомість учорашня медалістка Дмитренко фінішувала аж у четвертому десятку (6 промахів).

Підсумки біатлонної гонки переслідування 10 км, жінки:

Марен Кіркейде Емілі Калкенберг (+11,1) Осеан Мішелон (+27,1)

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7. Анастасія Меркушина (+57,3)

12. Ірина Петренко (+1:33,9)

23. Олена Городна (+2:14,9)

31. Анна Кривонос (+2:54,0)

35. Христина Дмитренко (+3:19,8)

46. Любов Кип'яченкова (+5:31,3)

48. Олександра Меркушина (+6:03,4)