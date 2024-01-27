Норвезькі біатлоністки розіграли перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи
Скандинавка Марен Кіркейде тріумфувала в біатлонному перс'юті на європейській першості в словацькому Брезно-Осрблє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
20-річна норвежка фінішувала першою на 10-кілометровій дистанції. Вона дісталася до фінішу з часом 29:49,9 хвилин.
Кіркейде випередила свою співвітчизницю Калкенберг. Обидві схибили по два рази на чотирьох вогневих рубежах. Ті ж два постріли в "молоко" мала і француженка Мішелон. Однак, у швидкості вона значно поступилася норвезьким біатлоністкам і взяла "бронзу" з майже півхвилинним відставанням.
Найкраще серед українок виступила Анастасія Меркушина. Вона закрила всі 20 мішеней, але за прикладом Мішелоном програла лижним ходом. Натомість учорашня медалістка Дмитренко фінішувала аж у четвертому десятку (6 промахів).
Підсумки біатлонної гонки переслідування 10 км, жінки:
- Марен Кіркейде
- Емілі Калкенберг (+11,1)
- Осеан Мішелон (+27,1)
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7. Анастасія Меркушина (+57,3)
12. Ірина Петренко (+1:33,9)
23. Олена Городна (+2:14,9)
31. Анна Кривонос (+2:54,0)
35. Христина Дмитренко (+3:19,8)
46. Любов Кип'яченкова (+5:31,3)
48. Олександра Меркушина (+6:03,4)
До слова, напередодні Дмитренко завоювала "бронзу" чемпіонату Європи в спринті.
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