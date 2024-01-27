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Норвезькі біатлоністки розіграли перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи

Брезно-Осрблє, Субота 27 січня 2024 15:59
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Норвезькі біатлоністки розіграли перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи Фото: Марен Кіркейде виграла друге "золото" на чемпіонаті Європи-2024 (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Скандинавка Марен Кіркейде тріумфувала в біатлонному перс'юті на європейській першості в словацькому Брезно-Осрблє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

20-річна норвежка фінішувала першою на 10-кілометровій дистанції. Вона дісталася до фінішу з часом 29:49,9 хвилин.

Кіркейде випередила свою співвітчизницю Калкенберг. Обидві схибили по два рази на чотирьох вогневих рубежах. Ті ж два постріли в "молоко" мала і француженка Мішелон. Однак, у швидкості вона значно поступилася норвезьким біатлоністкам і взяла "бронзу" з майже півхвилинним відставанням.

Найкраще серед українок виступила Анастасія Меркушина. Вона закрила всі 20 мішеней, але за прикладом Мішелоном програла лижним ходом. Натомість учорашня медалістка Дмитренко фінішувала аж у четвертому десятку (6 промахів).

Підсумки біатлонної гонки переслідування 10 км, жінки:

    1. Марен Кіркейде
    2. Емілі Калкенберг (+11,1)
    3. Осеан Мішелон (+27,1)

    ...

    7. Анастасія Меркушина (+57,3)

    12. Ірина Петренко (+1:33,9)

    23. Олена Городна (+2:14,9)

    31. Анна Кривонос (+2:54,0)

    35. Христина Дмитренко (+3:19,8)

    46. Любов Кип'яченкова (+5:31,3)

    48. Олександра Меркушина (+6:03,4)

    До слова, напередодні Дмитренко завоювала "бронзу" чемпіонату Європи в спринті.

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