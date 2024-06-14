Збірна Німеччини розтрощила Шотландію на старті Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група A, 1-й тур

Німеччина – Шотландія – 5:1

Голи: Вірц, 10, Мусіала, 19, Гаверц, 45+1 (пенальті), Фюллькруг, 68, Джан, 90+3 – Рюдігер, 87 (автогол)

Вилучення: Портеус, 44 (Ш, пряма червона картка)

Бундестім заволоділа ініціативою з перших хвилин. Під тиском господарів шотландці надто сильно притиснулися до власних воріт і прогнозовано пропустили швидкий м'яч. Це Вірц із лінії штрафного технічно поклав від лівої стійки після передачі Кімміха.

Забитий м'яч не зняв облогу з воріт "Тартанової армії". Німеччина продовжила контролювати перебіг подій та не облишила спроб відшукати огріхи в обороні збірної Шотландії. Нагода випала на 19-й хвилині – Гаверц у межах штрафного віддав на Мусіалу, а той потужно пробив під поперечину та подвоїв перевагу.

Геть кепськими справи команди Стіва Кларка стали перед перервою. Портеус незграбно зіграв на відскоку біля воріт Шотландії та замість м'яча влучив у ногу Гюндогана – пенальті та вилучення. До позначки підійшов Гаверц і впевнено переграв Ганна.

Після такої першої половини другий тайм фактично перетворився у формальність. Утім, цифри на табло посприяли відкритому футболу. "Тартанова армія" вже не цуралася йти вперед великими силами, щоб хоча б розмочити рахунок. Натомість німецька команда продовжила розривати оборону шотландців вибуховими атаками.

Форвард збірної Німеччини Фюллькруг через п'ять хвилин після появи на полі потужно пробив у дев'ятку з меж штрафного. Шотландська збірна оформила гол престижу під завісу зустрічі. Після серії рикошетів на подачі штрафного м'яч від Рюдігера влетів у ворота Нойєра. Та останнє слово було за Бундестім – Джан на останній доданій хвилині з півкола штрафного майстерно поклав м'яч під стійку.

У суботу на турнірі очним поєдинком стартують збірні Угорщини та Швейцарії. У другому турі групового етапу Німеччина зустрінеться з угорською командою. Натомість збірна Шотландії намагатиметься реабілітуватися матчем проти швейцарців.