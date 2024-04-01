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Збірна Німеччини оскандалилася формою: партнер команди терміново провів "денацифікацію"

Фото: Джонатан Та приміряв футболку збірної з однією четвіркою (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Німеччини відмовилася від одного з ігрових номерів у новому комплекті екіпірування через асоціації з нацистським періодом в історії держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport Bild.

Бундестім не використовуватиме 44-й номер через подібність шрифту зі символікою СС – т. зв. загонів охорони періоду Третього рейху. Технічний спонсор збірної – Adidas – заборонив наносити злощасний номер при купівлі форми.

Іменитий виробник спортінвентарю зіткнувся з критикою, коли в мережі завірусилися світлини з новим варіантом екіпірування збірної Німеччини. Уболівальники отримали можливість замовляти футболки з 44-м номером, що нагадував здвоєну руну "зіг" із емблем СС, а також наносити прізвища політичних діячів нацистського періоду. Зрештою, Adidas заблокував продаж таких футболок.

Натомість Німецький футбольний союз (НФС) запевнив, що не використовуватиме 44-ку навіть у товариських поєдинках. Організація окремо підкреслила несприйняття крайніх поглядів. На прийдешньому Євро-2024 Німеччина в будь-якому разі не використовувала б скандальні цифри, оскільки заявлені футболісти отримають номери від 1-го до 23-го.

Партнерство Adidas і НФС розпочалося в 1954 році. Контракт між сторонами чинний до грудня 2026 року. У 2027-2034 рр. технічним партнером Бундестім буде американський виробник Nike, який платитиме німцям 100 млн євро на рік замість 50-ти від нинішнього спонсора.

 

 

 

 

 

Фото: Нетипову четвірку з нової форми збірної краще не використовувати в парі (Getty Images)

До слова, раніше склали топ-5 найкращих матчів збірної України на чемпіонатах Європи.

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Збірна Німеччини