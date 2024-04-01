Сборная Германии оскандалилась формой: партнер команды срочно провел "денацификацию"

Бундестим не будет использовать 44-й номер из-за сходства шрифта с символикой СС – т. н. отрядов охраны периода Третьего рейха. Технический спонсор сборной – Adidas – запретил наносить злосчастный номер при покупке формы.

Именитый производитель спортинвентаря столкнулся с критикой, когда в сети завирусились фотографии с новым вариантом экипировки сборной Германии. Болельщики получили возможность заказывать футболки с 44-м номером, напоминавшим сдвоенную руну "зиг" с эмблем СС, а также наносить фамилии политических деятелей нацистского периода. В конце концов, Adidas заблокировала продажу таких футболок.

Немецкий футбольный союз (НФС) заверил, что не будет использовать 44-ку даже в товарищеских поединках. Организация отдельно подчеркнула неприятие крайних взглядов. На грядущем Евро-2024 Германия в любом случае не использовала бы скандальные цифры, поскольку заявленные футболисты получат номера с 1-го до 23-го.

Партнерство Adidas и НФС началось в 1954 году. Контракт между сторонами действует до декабря 2026 года. В 2027-2034 гг. техническим партнером Бундестим будет американский производитель Nike, который будет платить немцам 100 млн евро в год вместо 50-ти от нынешнего спонсора.

Фото: Нетипичную четверку c новой формы сборной лучше не использовать в паре (Getty Images)