Сборная Германии оскандалилась формой: партнер команды срочно провел "денацификацию"

Национальная команда Германии отказалась от одного из игровых номеров в новом комплекте экипировки из-за ассоциации с нацистским периодом в истории государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport Bild.
Бундестим не будет использовать 44-й номер из-за сходства шрифта с символикой СС – т. н. отрядов охраны периода Третьего рейха. Технический спонсор сборной – Adidas – запретил наносить злосчастный номер при покупке формы.
Именитый производитель спортинвентаря столкнулся с критикой, когда в сети завирусились фотографии с новым вариантом экипировки сборной Германии. Болельщики получили возможность заказывать футболки с 44-м номером, напоминавшим сдвоенную руну "зиг" с эмблем СС, а также наносить фамилии политических деятелей нацистского периода. В конце концов, Adidas заблокировала продажу таких футболок.
Немецкий футбольный союз (НФС) заверил, что не будет использовать 44-ку даже в товарищеских поединках. Организация отдельно подчеркнула неприятие крайних взглядов. На грядущем Евро-2024 Германия в любом случае не использовала бы скандальные цифры, поскольку заявленные футболисты получат номера с 1-го до 23-го.
Партнерство Adidas и НФС началось в 1954 году. Контракт между сторонами действует до декабря 2026 года. В 2027-2034 гг. техническим партнером Бундестим будет американский производитель Nike, который будет платить немцам 100 млн евро в год вместо 50-ти от нынешнего спонсора.
Фото: Нетипичную четверку c новой формы сборной лучше не использовать в паре (Getty Images)
К слову, ранее составили топ-5 лучших матчей сборной Украины на чемпионатах Европы.
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