UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна Нідерландів не втримала перемогу над Еквадором у групі A ЧС-2022

Фото: Коді Гакпо мчить в обійми Дейлі Блінда (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю завершився матч національних команд Нідерландів та Еквадору в другому турі групового етапу катарського Мундіалю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група A, 2-й тур

Нідерланди – Еквадор – 1:0

Гол: Гакпо, 6

Активний старт "помаранчевих" швидко дав плоди. На 6-й хвилині Классен перед штрафним майданчиком залишив м'яч для Гакпо, а "вісімка" нідерландців потужним ударом лівою у верхній кут залишив поза справами Галіндеса – 1:0.

Від пропущеного м'яча Еквадор оговтався вже в середині тайму. До того збірна Нідерландів розмірено, без зайвого поспіху готувала кожну свою атаку. "Триколор" зумів відповісти на 32-й хвилині – Валенсія спробував закрутити голови обороні на лівому куті штрафного та пробив повз ближню стійку.

А перед перервою латиноамериканці навіть організували гол. Після стандарту Еступіньян підставив ногу під м'яч, і сфера полетіла за лінію воріт. Однак, після перегляду повтору суддівська бригада вирішила, що центрбек Поросо перебував у положенні поза грою і впливав на епізод.

Та на старті другої половини Еквадор таки досягнув мети. "Триколор" зморив нідерландців пресингом і змусив їх втратити м'яч на власній половині, м'яч опинився в Еступіньяна, і той пробив із лінії штрафного. Нопперт відбив м'яч, але на Валенсію, який якраз набіг до лінії воротарського – 1:1.

На 59-й хвилині еквадорці ледь не опинилися попереду. Це Пресіадо пройшов правим флангом і відкинув під удар тому ж Валенсії, та цього разу випад форварда заблокував опонент. Але в атаці другим темпом Плата пробив у дальній кут і струсонув поперечину!

"Помаранчеві" згодом відповіли моментом Гакпо. Бомбардир збірної утік на побачення з Галіндесом і навіть перекинув м'яч через воротаря. Однак, далі настало подвійне розчарування – сфера пролетіла повз стійку, а лідер ПСВ опинився в офсайді.

Зрештою, цифри на табло Нідерланди та Еквадор змінити не змогли. Як наслідок, в обох збірних перед фінальним туром групового етапу по 4 очки. Натомість Сенегал, із яким зіграють латиноамериканці набрав 3 пункти. "Ораньє" ж зустрінуться а аутсайдером – збірною Катару (0 очок).

До слова, раніше збірна Ірану сенсаційно переграла Уельс із двома голами в доданий час.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світуЧМ-2022