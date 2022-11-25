Збірна Нідерландів не втримала перемогу над Еквадором у групі A ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, група A, 2-й тур

Нідерланди – Еквадор – 1:0

Гол: Гакпо, 6

Активний старт "помаранчевих" швидко дав плоди. На 6-й хвилині Классен перед штрафним майданчиком залишив м'яч для Гакпо, а "вісімка" нідерландців потужним ударом лівою у верхній кут залишив поза справами Галіндеса – 1:0.

Від пропущеного м'яча Еквадор оговтався вже в середині тайму. До того збірна Нідерландів розмірено, без зайвого поспіху готувала кожну свою атаку. "Триколор" зумів відповісти на 32-й хвилині – Валенсія спробував закрутити голови обороні на лівому куті штрафного та пробив повз ближню стійку.

А перед перервою латиноамериканці навіть організували гол. Після стандарту Еступіньян підставив ногу під м'яч, і сфера полетіла за лінію воріт. Однак, після перегляду повтору суддівська бригада вирішила, що центрбек Поросо перебував у положенні поза грою і впливав на епізод.

Та на старті другої половини Еквадор таки досягнув мети. "Триколор" зморив нідерландців пресингом і змусив їх втратити м'яч на власній половині, м'яч опинився в Еступіньяна, і той пробив із лінії штрафного. Нопперт відбив м'яч, але на Валенсію, який якраз набіг до лінії воротарського – 1:1.

На 59-й хвилині еквадорці ледь не опинилися попереду. Це Пресіадо пройшов правим флангом і відкинув під удар тому ж Валенсії, та цього разу випад форварда заблокував опонент. Але в атаці другим темпом Плата пробив у дальній кут і струсонув поперечину!

"Помаранчеві" згодом відповіли моментом Гакпо. Бомбардир збірної утік на побачення з Галіндесом і навіть перекинув м'яч через воротаря. Однак, далі настало подвійне розчарування – сфера пролетіла повз стійку, а лідер ПСВ опинився в офсайді.

Зрештою, цифри на табло Нідерланди та Еквадор змінити не змогли. Як наслідок, в обох збірних перед фінальним туром групового етапу по 4 очки. Натомість Сенегал, із яким зіграють латиноамериканці набрав 3 пункти. "Ораньє" ж зустрінуться а аутсайдером – збірною Катару (0 очок).