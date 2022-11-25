ЧС-2022: Іран у доданий час несподівано переграв збірну Уельсу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група B, 2-й тур

Уельс – Іран – 0:2

Голи: Чешмі, 90+8, Резаеян, 90+11

Вилучення: Хеннессі, 86 (У, пряма червона картка)

Довго команди не запрягали та вже в дебюті обмінялися ударами. Валлієць Вільямс пробив над воротами, а з низовим пострілом іранця Азмуна з меж карної зони впорався голкіпер. Згодом і Хоссейні оформив сейв, упіймавши м'яч після удару Мура в дотик.

А на 15-й хвилині стався цікавий епізод. Робертс поперечною передачею відрізав частину оборони збірної Уельсу, тож тріо іранців вискочило на одного опонента, розіграли до вірного та забили зусиллями Голізаде. Щоправда, той на мить випередив події та заліз до офсайду.

Зрештою, гра потрохи заспокоїлася. Лише перед перервою знову про себе нагадали Мур і Азмун. Удар першого з кута штрафного майданчика заблокував оборонець. Натомість другий лише трохи не встиг, аби замкнути фланговий простріл.

На старті другої половини іранці двічі обстукали каркас воріт валлійської збірної. Азмун прорвався до воротарської зони в контратаці і пробив у стійку. А відразу після цього така ж доля спіткала і Голізаде, який підкручував м'яч у дальній кут з-за меж штрафного.

Збірна Ірану продовжили володіти перевагою та мала ще кілька нагод. Наприклад, постріл Еззатоллахі в нижній кут парирував Хеннессі. Та під завісу поєдинку він виявився антигероєм – вибіг за межі карної зони, збив суперника та залишив Уельс у меншості.

Реалізувати більшість іранці зуміли двічі в доданий арбітром час. Валлійці надто глибоко сіли в оборону та поплатилися за боягузтво. Чешмі відмовився від безнадійного просування вперед і метрів із 25-ти пробив точнісінько в нижній кут – 0:1.

Збірна Уельсу було побігла вперед, але не забила. Та ще й наразилася на контратаку. Іранська команда вибігла 4 в 2, і Резаеян перекинув м'яч через воротаря, гарантувавши персам дебютну перемогу на ЧС-2022.

Тепер іранці мають в активі 3 пункти та в останньому турі зіграють принциповий матч зі збірною США (29 листопада). Пізніше ввечері американці зустрінуться зі збірною Англії, в якої теж 3 очки. По одному балу мають валлійці та Штати.