Сборная Нидерландов не удержала победу над Эквадором в группе A ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, группа A, 2-й тур

Нидерланды – Эквадор – 1:0

Гол: Гакпо, 6

Активный старт "оранжевых" быстро дал плоды. На 6-й минуте Классен перед штрафной площадкой оставил мяч для Гакпо, а "восьмерка" нидерландцев мощным ударом левой в верхний угол оставил не у дел Галиндеса – 1:0.

От пропущенного мяча Эквадор пришел в себя уже в середине тайма. До этого сборная Нидерландов размеренно, без лишней спешки готовила каждую свою атаку. "Триколор" сумел ответить на 32-й минуте – Валенсия попытался закрутить головы обороне на левом углу штрафной и пробил мимо ближней стойки.

А перед перерывом латиноамериканцы даже организовали гол. После стандарта Эступиньян подставил ногу под мяч, и сфера улетела за линию ворот. Однако после просмотра повтора судейская бригада решила, что центрбек Поросо находился вне игры и влиял на эпизод.

Но на старте второй половины Эквадор все же достиг цели. "Триколор" утомил нидерландцев прессингом и заставил их потерять мяч на собственной половине, мяч оказался у Эступиньяна, и тот пробил с линии штрафной. Нопперт отбил мяч, но на как раз набежавшего к линии вратарской Валенсию – 1:1.

На 59-й минуте эквадорцы едва не оказались впереди. Это Пресиадо прошел по правому флангу и сбросил под удар тому же Валенсии, но в этот раз выпад форварда заблокировал оппонент. Зато в атаке вторым темпом Плата пробил в дальний угол и встряхнул перекладину!

"Оранжевые" вскоре ответили моментом Гакпо. Бомбардир сборной убежал на свидание с Галиндесом и даже перебросил вратаря. Однако дальше наступило двойное разочарование – сфера пролетела мимо стойки, а лидер ПСВ оказался в офсайде.

В конце концов цифры на табло Нидерланды и Эквадор изменить не смогли. Как следствие, у обеих сборных перед финальным туром группового этапа по 4 очка. Сенегал, с которым сыграют латиноамериканцы, набрал 3 пункта. "Оранье" же встретятся а аутсайдером – сборной Катара (0 очков).