Збірна Нідерландів розписала ненудну нічию з Францією на Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група D, 2-й тур

Нідерланди – Франція – 0:0

Довго команди не запрягали та вже в дебюті обмінялися небезпечними моментами. Нідерландець Фрімпонг утік від Ернандеса та пробив у дальній кут, але Меньян відбив м'яч на кутовий. Натомість француз Грізманн змусив попрацювати Вербрюггена пострілом із-за меж штрафного.

Далі більше. Ось Рабйо змарнував розкішну нагоду неточним пасом на того ж Грізманна перед воротами. Далі останній бив у дотик після флангового прострілу – м'яч розминувся з кутом воріт. У відповідь Гакпо перевірив пильність Меньяна діагональним ударом після зміщення.

Надалі нідерландська та французька збірна взяли паузу та обійшлися без небезпечних моментів не тільки до перерви, а й на старті другої половини. Навіть зі стандартів особливої гостроти від обох колективів не було. Окремі ж спроби зіграти індивідуально наражалися на злагоджені дії оборонців.

Аж на 65-й хвилині гольовий шанс організував Канте. Моторний хавбек відшукав на дальній стійці Грізманна, але з його ударом у ближній кут упорався Вербрюгген. У відповідь "помаранчеві" за кілька хвилин навіть відправили м'яч у сітку зусиллями Сімонса, та в епізоді брав участь Дюмфріс і водночас перебував поза грою.

Під завісу зустрічі збірна Франції заволоділи ініціативою. "Триколірні" тривалі періоди тримали м'яч на чужій половині, але ешелована оборона нідерландців обійшлася без збоїв. Як наслідок, цифри на табло так і не змінилися. Нульова нічия зберегла двовладдя нагорі квартету D. Нідерланди та Франція набрали по 4 очки після двох турів. У фінальний день "помаранчеві" зустрінуться зі збірною Австрії (3 пункти), а підопічні Дідьє Дешама зіграють проти збірної Польщі (0).