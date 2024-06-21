Сборная Нидерландов расписала нескучную ничью с Францией на Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, группа D, 2-й тур

Нидерланды – Франция – 0:0

Долго команды не запрягали и уже в дебюте обменялись опасными моментами. Нидерландец Фримпонг скрылся от Эрнандеса и пробил в дальний угол, но Меньян отбил мяч на угловой. В свою очередь француз Гризманн заставил поработать Вербрюггена выстрелом из-за пределов штрафной.

Дальше больше. Вот Рабьо упустил роскошный случай неточным пасом на того же Гризманна перед воротами. Затем последний бил в касание после флангового прострела – мяч разминулся с углом ворот. В ответ Гакпо проверил бдительность Меньяна диагональным ударом после смещения.

Далее нидерландская и французская сборная взяли паузу и обошлись без опасных моментов не только до перерыва, но и на старте второй половины. Даже со стандартов особой остроты от обоих коллективов не было. Отдельные же попытки сыграть индивидуально натыкались на слаженные действия защитников.

На 65-й минуте голевой шанс организовал Канте. Подвижный хавбек отыскал на дальней штанге Гризманна, но с его ударом в ближний угол справился Вербрюгген. В ответ "оранжевые" через несколько минут даже отправили мяч в сетку усилиями Симонса, но в эпизоде принимал участие Дюмфрис и одновременно находился вне игры.

Под занавес встречи сборная Франции завладела инициативой. "Трехцветные" длительные периоды держали мяч на чужой половине, но эшелированная оборона нидерландцев обошлась без сбоев. В результате цифры на табло так и не изменились. Нулевая ничья сохранила двоевластие наверху квартета D. Нидерланды и Франция набрали по 4 очка после двух туров. В финальный день "оранжевые" встретятся со сборной Австрии (3 пункта), а подопечные Дидье Дешама сыграют против сборной Польши (0).