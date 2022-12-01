Збірна-невдаха ЧС-2022 позбулася керманича команди

Після провалу завдання з виходу в плей-офф чемпіонату світу-2022 з посади головного тренера збірної Мексики піде Херардо Мартіно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

60-річний фахівець завершив роботу на чолі "зелених". Про відставку з посади аргентинський тренер оголосив на прес-конференції після матчу проти збірної Саудівської Аравії (2:1).

"Мій контракт закінчився тієї ж миті, коли пролунав фінальний свисток арбітра. За цю невдачу Мексики повна відповідальність лежить на мені. Ця гра була найкращою у нашому виконанні на Мундіалі. Ми створили найбільше гольових моментів і мали можливість забити необхідні голи, але не вдалося", – заявив Мартіно.

У вирішальному турі групового етапу збірна Мексики здобула перемогу над аравійцями та зрівнялася за очками з національною командою Польщі. Оскільки низка додаткових показників теж була однаковою, то володаря путівки в плей-офф визначила "чесна гра" – у мексиканців більше жовтих карток.

Уперше з ЧС-1978 "зелені" не зуміли здолати груповий етап Мундіалю. Найбільшим досягненням мексиканської збірної на чемпіонатах світу залишається чвертьфінал (1970, 1986).

Хто такий Херардо Мартіно

Аргентинський тренер, учень Марсело Б'єлси. Найбільше років ігрової кар'єри віддав рідному "Ньюеллс Олд Бойз" (1980-1990, 1991-1994, 1995 рр.).

Тренував низку аргентинських і парагвайських клубів, а також національні команди обох країн. Також працював із іспанською "Барселоною" у сезоні 2013/14 та з американською "Атлантою Юнайтед".

Серед тренерських досягнень Мартіно – 4 чемпіонські титули в Парагваї, фінал Копа Амеріка-2011 з парагвайською збірною, Золотий кубок КОНКАКАФ-2019 із Мексикою, Суперкубок Іспанії-2013. Тренер року в Південній Америці у 2007-му.