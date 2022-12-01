Сборная-неудачник ЧМ-2022 лишилась наставника команды

После провала задачи по выходу в плей-офф чемпионата мира-2022 с поста главного тренера сборной Мексики уйдет Херардо Мартино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca .

60-летний специалист завершил работу во главе "зеленых". Об отставке с должности аргентинский тренер объявил на пресс-конференции после матча против сборной Саудовской Аравии (2:1).

"Мой контракт закончился в тот же миг, когда раздался финальный свисток арбитра. За эту неудачу Мексики полная ответственность лежит на мне. Эта игра была лучшей в нашем исполнении на Мундиале. Мы создали больше голевых моментов и имели возможность забить необходимые голы, но не удалось" , – заявил Мартино.

В решающем туре группового этапа сборная Мексики одержала победу над аравийцами и сравнялась по очкам с национальной командой Польши. Поскольку ряд дополнительных показателей тоже был одинаковым, то обладателя путевки в плей-офф определила "честная игра" – у мексиканцев больше желтых карточек.

Впервые с ЧМ-1978 "зеленые" не сумели одолеть групповой этап Мундиаля. Наибольшим достижением мексиканской сборной на чемпионатах мира остается четвертьфинал (1970, 1986).

Кто такой Херардо Мартино

Аргентинский тренер, ученик Марсело Бьелсы. Больше всего лет игровой карьеры отдал родному "Ньюэллс Олд Бойз" (1980-1990, 1991-1994, 1995 гг.).

Тренировал ряд аргентинских и парагвайских клубов, а также национальные команды обеих стран. Также работал с испанской "Барселоной" в сезоне 2013/14 и с американской "Атлантой Юнайтед".

Среди тренерских достижений Мартино – 4 чемпионских титула в Парагвае, финал Копа Америка-2011 с парагвайской сборной, Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 с Мексикой, Суперкубок Испании-2013. Тренер года в Южной Америке в 2007-м.