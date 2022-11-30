ЧС-2022: Мексика не змогла розгромити збірну Саудівської Аравії та покинула турнір

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група C, 3-й тур

Саудівська Аравія – Мексика – 1:2

Голи: Аль-Давсарі, 90+5 – Мартін, 48, Чавес, 52

Мексиканці розпочали нагнітати ситуацію біля воріт суперника з перших хвилин зустрічі. Уже в дебюті "зелені" змарнували дві нагоди забити. Спершу Вега не переграв Аль-Оваїса в межах штрафного, а потім Канно пробив над дев'яткою зі штрафного.

У середині тайму двічі в епіцентрі подій опинявся Пінеда. Центрхав збірної Мексики спочатку пробив у руки голкіперу з-під двох оборонців. Згодом же не зміг замкнути дальню стійку після навісу Лосано. А перед перервою він же пробив повз ворота після стінки з партнером.

А ось на старті другої 45-хвилинки мексиканці швидко забили. Допоміг стандарт – подачу з кутового продовжили скиданням п'ятою на Мартіна, а той із кількох метрів проштовхнув м'яч у сітку. Та Мексиці потрібно було забивати ще.

І вже за якихось чотири хвилини м'яч вдруге опинився у воротах Саудівської Аравії. І знову гол прийшов зі стандарту. Цього разу Чавес узявся бити штрафний і лівий класно поклав м'яч точнісінько в дев'ятку воріт Аль-Оваїса.

Оскільки в паралельному матчі польська збірна вже поступалася Аргентині, то збірній Мексики треба було забивати ще. "Зеленим" відверто не щастило, та ще й Аль-Оваїс упіймав кураж, відбивши постріли Лосано метрів із 20-ти та ще один фантастичний удар Чавеса зі штрафного.

Занадто захопившись метою забити третій м'яч, мексиканці проґавили випад аравійців у доданий арбітром час. На 90+5-й хвилині Аль-Давсарі обстукався з Бахебрі та відправив м'яч у ворота. Цей гол не тільки розмочив рахунок, а й вивів у плей-офф збірну Польщі.