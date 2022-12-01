Збірна Марокко сенсаційно виграла групу ЧС-2022, Хорватія відправила додому бельгійців

Чемпіонат світу-2022, група F, 3-й тур

Канада – Марокко – 1:2

Голи: Агерд, 40 (автогол) – Зієш, 4, Ен-Несірі, 23

Хорватія – Бельгія – 0:0

"Атлаські леви" оформили швидкий м'яч у ворота канадців. Гол створив Ен-Несірі, який запресингував Віторію і Боряна та змусив їх помилитися, віддавши м'яч Зієшу. Зірковий вінгер подарунок прийняв і перекинув сферу чечрез воротаря.

А в середині тайму марокканці подвоїли власну перевагу. Той же Ен-Несірі на вході в штрафний отримав передачу з глибини від Хакімі, втік від двох оборонців і потужно пробив у ближній кут.

Перед перервою "кленові листки" один м'яч відквитали – Адекугбе прорвався лівим флангом і прострілив уздовж воріт, а Агерд необачно зрізав м'яч у власні ворота. У другій половині збірна Марокко зосередилася на тому, щоб втримати переможний рахунок. Не без проблем, але виконати завдання магрибці зуміли.

Тим часом в Ер-Райяні хорвати могли забити в першій же атаці, та м'яч після пострілу Перішіча пролетів повз ворота. Бельгійська збірна відповіла двома моментами – Карраско пробив у голкіпера на дальній стійці, а Мертенс вдарив вище воріт після пасу Де Брюйне.

Та стартовий запал згас, і обидві команди взяли паузу до початку другого тайму. Головними дійовими особами цього відрізку стали Лукаку та Ковачіч. Форвард "червоних дияволів" спершу головою пробив у руки Ліваковіча, а потім на добиванні влучив у стійку. Натомість хавбек "Челсі" двічі з меж карної зони небезпечно бив, але Куртуа оформив видовищні сейви.

Під завісу двобою ще кілька напівнагод мав Лукаку. Як мінімум двічі гренадер збірної Бельгії не зміг замкнути передачі від партнерів. Зокрема, і пас фактично на порожні ворота від Торгана Азара... Зрештою, матч завершився нульовою нічиєю, яка цілком влаштувала збірну Хорватії.

Отже, переможцем квартету F стали марокканці (7 очок). Натомість балканська збірна випередила Бельгію (5 пунктів проти чотирьох). Канадці залишилися останніми з трьома поразками.