Сборная Марокко сенсационно выиграла группу ЧМ-2022, Хорватия отправила домой бельгийцев

Чемпионат мира-2022, группа F, 3-й тур

Канада – Марокко – 1:2

Голы: Агерд, 40 (автогол) – Зиеш, 4, Эн-Несири, 23

Хорватия – Бельгия – 0:0

"Атласские львы" оформили быстрый мяч в ворота канадцев. Гол создал Эн-Несири, запрессинговавший Виторию и Боряна и заставивший их ошибиться, отдав мяч Зиешу. Звездный вингер подарок принял и перебросил сферу через вратаря.

А в середине тайма марокканцы удвоили собственное преимущество. Тот же Эн-Несири на входе в штрафную получил передачу из глубины от Хакими, убежал от двух защитников и мощно пробил в ближний угол.

Перед перерывом "кленовые листья" один мяч отквитали – Адекугбе прорвался левым флангом и прострелил вдоль ворот, а Агерд опрометчиво срезал мяч в свои ворота. Во второй половине сборная Марокко сосредоточилась на удержании победного счета. Не без проблем, но выполнить задание магрибцы сумели.

Тем временем в Эр-Райяне хорваты могли забить в первой же атаке, но мяч после выстрела Перишича пролетел мимо ворот. Бельгийская сборная ответила двумя моментами – Карраско пробил в голкипера на дальней стойке, а Мертенс ударил выше ворот после паса Де Брюйне.

Но стартовый пыл угас, и обе команды взяли паузу к началу второго тайма. Главными действующими лицами этого отрезка стали Лукаку и Ковачич. Форвард "красных дьяволов" сначала головой пробил в руки Ливаковича, а затем на добивании попал в штангу. Хавбек же "Челси" дважды из пределов штрафной опасно бил, но Куртуа оформил зрелищные сэйвы.

Под занавес поединка еще несколько полувозможностй имел Лукаку. Как минимум дважды гренадер сборной Бельгии не смог замкнуть передачи от партнеров. В частности, и пас фактически на пустые ворота от Торгана Азара... В конце концов, матч завершился нулевой ничьей, что полностью устроило сборную Хорватии.

Итак, победителем квартета F стали марокканцы (7 очков). Балканская сборная опередила Бельгию (5 пунктов против четырех). Канадцы остались последними с тремя поражениями.