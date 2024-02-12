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Збірна Кот-д'Івуару виграла Кубок африканських націй

Фото: Збірна Кот-д'Івуару у матчі із Нігерією виграла Кубок африканських націй (facebook.com/TheAFCON)
Автор: Володимир Костирін

Футболісти збірної Кот-д'Івуару у мачті Кубка африканських націй здолали суперників із Нігерії.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Гра завершилася з результатом 1:2 на користь збірної Кот-д'Івуару.

Зауважимо, що для цих футболістів це був домашній турнір. Тепер після мачту вони виграли Кубок третій раз в історії.

Так, футболісти Кот-д'Івуару вийшли з групи з третього місця і перемогли

Додамо також, що команда змінила тренера по ходу цього турніру.

Як пройшов мачт

У грі рахунок відкрив на 38-й хвилині Вільям Трост-Еконг, захисник збірної Нігерії. При цьому вже у другому таймі результат зрівняв Франк Кесьє ("Аль-Ахлі"), а на 81-й хвилині Себастьян Аллер став автором голу, який приніс збірній Кот-д'Івуару остаточну пермогу в матчі.

Фінальний матч за Кубок Африки. Нігерія - Кот-д’Івуар 1:2 (Трост-Еконг 38 - Кесьє 62, Аллер 81).

Раніше РБК-Україна у матеріалі готувало коротке прев'ю Кубка африканських націй-2023.

А також повідомлялося, що нещодавно Українська асоціація футболу опублікувала графік поєдинків національної команди України в Лізі націй УЄФА 2024/25. Стартовий тур призначений на 7 вересня.

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