Збірна Кот-д'Івуару виграла Кубок африканських націй

Гра завершилася з результатом 1:2 на користь збірної Кот-д'Івуару.

Зауважимо, що для цих футболістів це був домашній турнір. Тепер після мачту вони виграли Кубок третій раз в історії.

Так, футболісти Кот-д'Івуару вийшли з групи з третього місця і перемогли

Додамо також, що команда змінила тренера по ходу цього турніру.

Як пройшов мачт

У грі рахунок відкрив на 38-й хвилині Вільям Трост-Еконг, захисник збірної Нігерії. При цьому вже у другому таймі результат зрівняв Франк Кесьє ("Аль-Ахлі"), а на 81-й хвилині Себастьян Аллер став автором голу, який приніс збірній Кот-д'Івуару остаточну пермогу в матчі.

Фінальний матч за Кубок Африки. Нігерія - Кот-д’Івуар 1:2 (Трост-Еконг 38 - Кесьє 62, Аллер 81).