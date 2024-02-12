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Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок африканских наций

Фото: Сборная Кот-д'Ивуара в матче с Нигерией выиграла Кубок африканских наций (facebook.com/TheAFCON)
Автор: Владимир Костырин

Футболисты сборной Кот-д'Ивуара в мачте Кубка африканских наций одолели соперников из Нигерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Игра завершилась с результатом 1:2 в пользу сборной Кот-д'Ивуара.

Для этих футболистов это был домашний турнир. Теперь после мачты они выиграли Кубок в третий раз в истории.

Да, футболисты Кот-д'Ивуара вышли из группы с третьего места и победили.

Добавим также, что команда сменила тренера по ходу турнира.

Как прошел мачт

В игре счет открыл на 38-й минуте Уильям Трост-Эконг, защитник сборной Нигерии. При этом уже во втором тайме результат сравнил Франк Кесье ("Аль-Ахли"), а на 81-й минуте Себастьян Аллер стал автором гола, принесшего сборной Кот-д'Ивуара окончательную победу в матче.

Финальный матч за Кубок Африки. Нигерия - Кот-д'Ивуар 1:2 (Трост-Эконг 38 - Кесье 62, Аллер 81).

.

Ранее РБК-Украина в материале готовило краткое превью Кубка африканских наций-2023.

А также сообщалось, что недавно Украинская ассоциация футбола опубликовала график поединков национальной команды Украины в Лиге наций УЕФА 2024/25. Стартовый тур назначен на 7 сентября.

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