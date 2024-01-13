Кубок африканських націй: розклад, прогноз і де дивитися скандальний турнір зі слідом УПЛ

Футбольна Африка на цілий місяць пірнає з головою в елітний континентальний форум. Європейські клуби лютують через від'їзд зірок посеред сезону 2023/24, а палкі вболівальники формують графік поєдинків до перегляду.

У суботу ввечері в івуарійському Абіджані розпочнеться 34-й розіграш Кубка африканських націй. У звичних для футболу Африки бюрократичній плутанині та політичному хаосі Кот-д'Івуар втратив право на проведення попереднього турніру, але поза чергою проводитиме КАН-2023, який насправді проведуть у січні 2024 року. На розпал сезону в Європі, де грають більшість зірок форуму, африканські функціонери не зважають давно.

Отже, в матчі-відкритті господарка змагань зустрінеться зі збірною Гвінеї-Бісау. Матч прийме 60-тисячний Національний стадіон. Старт поєдинку призначений на 20:00 за київським часом. Обидві команди виступатимуть у групі A, де конкуренцію за путівки плей-офф складуть також збірні Нігерії та Екваторіальної Гвінеї.

Загалом на КАН-2023 вперше сформували 6 квартетів команд. До 1/8 фіналу гарантовано потраплять дві найкращі команди з кожної групи. Натомість з шести третіх збірних четвірка найкращих поповнить склад учасників плей-офф. Формат змагань звичний – одноколовий турнір у групі, один матч на виліт у кожній стадії плей-офф. Фінал запланований на 11 лютого та відбудеться на тому ж Національному стадіоні.

Де дивитися Кубок африканських націй-2023

Українські вболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Однак, усі матчі континетального форуму ексклюзивно покажуть на платформі MEGOGO. Поєдинки КАН-2023 будуть доступні там власникам передплат "Максимальна" та "Спорт".

Прогнози букмекерів на Кубок африканських націй-2023

Провідні контори першим фаворитом турніру обрали збірну Марокко. Коефіцієнти на потенційний тріумф магрибців коливаються від 5,50 (Coral, BoyleSports, Ladbrokes) до 6,50 (Skybet, LiveScore Bet). Поруч із "Атласькими левами" розташувався Сенегал. На чинного чемпіона Африки можна поставити в коридорі кефів від 6,50 (Skybet, Paddy Power, Betfair та інші) до 7,00 (bet365, William Hill, 888sport та інші).

Трійку фаворитів КАН-2023 замкнула збірна Кот-д'Івуару. На господарів змагань приймають ставки від коефіцієнту 6,00 (Bet Victor) до 8,00 (888sport, Unibet, BetUK та інші). Трохи меншими виглядають шанси на "золото" для збірних Алжиру та Єгипту. Кефи на потенційний успіх "зелених" коливаються від 7,00 (Paddy Power, Betfair, Bet Victor) до 9,00 (Unibet, BetUK), а на "фараонів" можна поставити в коридорі від 9,00 до 10,00.

Українська контора Favbet пішла проти тренду та найнижчий коефіцієнт заклала на Сенегал (6,50). Далі йдуть збірні Алжиру (7,00), Кот-д'Івуару та Марокко (7,50), Камеруну (8,50) і Єгипту (9,50). Найгірші шанси на тріумф Мозамбіка – кеф 200,00.

Зірки Кубка африканських націй-2023

Імена Ашрафа Хакімі, Мохамеда Салаха чи Садьйо Мане давно відомі вболівальникам по цілій планеті. Ця трійка іменитих виконавців виступатиме на КАН і цьогоріч. Утім, цей турнір, імовірно, ствердить зміну поколінь на континенті, а на провідні ролі вийдуть інші.

Найочевидніший варіант – Віктор Осімхен. Форвард "Наполі" торік привів "партенопейців" до першого з часів Дієго Марадони чемпіонського титулу в Італії. Тепер же прагнутиме взяти "золото" зі збірною Нігерії. І хоч "суперорли" потрапили до другого ешелону фаворитів, та наявність нападника такого рівня додасть мінімум 25% до шансів.

Відкриттям сезону 2023/24 німецької Бундесліги став нападник "Штутгарта" Серу Гірассі. 27-річний форвард несподівано для всіх видав лише за півроку найрезультативніший сезон у кар'єрі (19 м'ячів у всіх турнірах) і поведе в бію Гвінею. Колись Гірассі захищав кольори юнацьких збірних Франції, отже матиме нагоду довести колишній метрополії помилки.

Наче риба у воді почувається в англійській Прем'єр-лізі Мохаммед Кудус. Атакувальний півзахисник збірної Гани лише наприкінці літа змінив амстердамську кузню талантів "Аякс" на лондонський "Вест Хем". Зміни умов африканець, здається, не помітив – 16 матчів, 6 голів у найсильніший лізі світу дозволяють дивитися з оптимізмом у майбутнє не лише Девіду Мойєсу, а й керманичу ганської команди Крісу Г'ютону.

Кубок африканських націй та Україна

За три десятиліття чемпіонат України делегував на форум футболістів із різних клубів. Африканці-збірники захищали кольори не лише київського "Динамо" чи донецького "Шахтаря", а й низки інших команд ("Дніпро", "Металіст", "Карпати", "Ворскла", "Таврія", "Маріуполь"). Окремі представники Африки на кшталт Джуліуса Агахови чи Ісмаеля Бангура були справжньою окрасою Прем'єр-ліги. Інші – Бадр Ель-Каддурі, Аїла Юссуф чи Дерек Боатенг – були помітними фігурами своїх команд.

Утім, жоден із них так і не зміг завоювати трофей КАН. Зате це досягнення вдалося двом виконавцям, які грали в чемпіонаті України в інший час. У 2002-2005 рр. кольори донецького "Металурга" захищав колоритний камерунець Бернар Чутанг. Його дубль у ворота бременського "Вердера" подарував трохи надії в Кубку УЄФА 2002/03, а перед тим нападник тріумфував зі збірною на КАН-2000.

Натомість після українського етапу кар'єри з тим же "Металургом" свій континентальний трофей завоював і Яя Туре. У ролі капітана збірної Кот-д'Івуару він забив ДР Конго в півфіналі турніру та підняв кубок переможців у 2015-му після перемоги над ганською збірною у фіналі.

Окремо варто згадати виступ збірної Гвінеї на КАН-1998. Справа не лише в тому, що в лінії атаки "слонів нації" засвітився тоді нападник "Карпат" Альхалі Соума. Повіз той призов збірної на турнір легендарний "динамівець" Володимир Мунтян. Гвінейці під керівництвом українського фахівця пройшли кваліфікацію і на фінальному турнірі виглядали солідно: переграли Алжир (1:0), зіграли внічию з Камеруном (2:2) і прикро програли Буркіна-Фасо на останніх хвилинах (0:1). Довелося їхати додому.

Цьогоріч на Кубку африканських націй буде лише один представник УПЛ. До фінальної заявки збірної Танзанії потрапив оборонець "Шахтаря" Новатус Міроші. Літній новачок "гірників" після призначення Маріно Пушіча залишився без ігрової практики, але в збірній повинен бути основним на турнірі. "Зірки нації" потрапили до групи D зі збірними Марокко, ДР Конго та Замбії.