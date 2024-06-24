Збірна Італії в останній атаці вирвала в Хорватії путівку в плей-офф Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група B, 3-й тур

Хорватія – Італія – 1:1

Голи: Модріч, 55 – Дзакканьї, 90+8

Нереалізований пенальті: Модріч, 54 (Х)

Із перших хвилин ініціативою заволоділи балканці. Перший момент виник на 5-й хвилині – Сучіч наважився на дальній удар, але Доннарумма перевів м'яч на кутовий. Італійці зосередилися на обороні та чатували на свій шанс у контратаках.

Як наслідок, нагода забити з'явилася аж на 28-й хвилині, коли Бастоні пробив головою під поперечину після навісу Барелли – Ліваковіч зумів витягнути м'яч. Здебільшого ж італійці з хорватами до перерви "рубалися" в центрі поля, а до реальної небезпеки справа доходила рідко.

Зі стартом другої половини підопічні Златко Даліча додали в атакувальних діях. Тиск швидко дав результат – Крамаріч пробив із-за меж штрафного та влучив у необачно виставлену руку Фраттезі. Арбітр переглянув повтор і призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Модріч і не зміг переграти Доннарумму.

Горював лідер "шахових" недовго. У наступній же атаці збірної Хорватії Будімір пробив із меж штрафного, голкіпер "Скуадри Адзурри" відбив удар, але на добиванні опинився той же Модріч. Ветеран вгатив м'яч під поперечину та закрутив інтригу до максимуму.

Тепер Італія полетіла вперед створювати моменти. Ось Бастоні відправив м'яч над поперечиною після кутового. Згодом удар Дарміана з меж штрафного заблокував оборонець. Потім Распадорі зі штрафного з рикошетом від стінки пробив над воротами.

Час ішов, а м'яч уперто оминав володіння Ліваковіча. Зрештою, Фортуна посміхнулася італійській збірній на 90+8-й хвилині. Це Калафйорі протягнув м'яч до чужого штрафного та віддав ліворуч на вільного Дзакканьї, а той розкішно поклав у дальню дев'ятку – 1:1 у підсумку!

Отже, Італія фінішувала на другій сходинці в квартеті B, набравши 4 очки. Збірна Хорватії записала в актив 2 пункти та чекатиме на диво, щоб пройти в 1/8 фіналу за рейтингом третіх команд. Переможцем групи стала Іспанія (9 очок).