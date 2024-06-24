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Сборная Италии в последней атаке вырвала у Хорватии путевку в плей-офф Евро-2024

Фото: "Скуадра Адзурра" была на грани провала (x.com/Azzurri)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Италии спасла ничью против сборной Хорватии в финальном туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, группа B, 3-й тур

Хорватия – Италия – 1:1

Голы: Модрич, 55 – Дзакканьи, 90+8

Нереализованный пенальти: Модрич, 54 (Х)

 

С первых минут инициативой завладели балканцы. Первый момент возник на 5-й минуте – Сучич отважился на дальний удар, но Доннарумма перевел мяч на угловой. Итальянцы сосредоточились на обороне и подстерегали свой шанс в контратаках.

Как следствие, возможность забить появилась на 28-й минуте, когда Бастони пробил головой под перекладину после навеса Бареллы – Ливакович сумел вытащить мяч. По большей части итальянцы с хорватами до перерыва "рубились" в центре поля, а до реальной опасности дело доходило редко.

Со стартом второй половины подопечные Златко Далича прибавили в атакующих действиях. Давление быстро дало результат – Крамарич пробил из-за пределов штрафной и попал в опрометчиво выставленную руку Фраттези. Арбитр просмотрел повтор и назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел Модрич и не смог переиграть Доннарумму.

Горевал лидер "шахматных" недолго. В следующей же атаке сборной Хорватии Будимир пробил из пределов штрафной, голкипер "Скуадры Адзурры" отразил удар, но на добивании оказался тот же Модрич. Ветеран вколотил мяч в перекладину и закрутил интригу до максимума.

Теперь Италия полетела вперед создавать моменты. Вот Бастони отправил мяч выше перекладины после углового. Впоследствии удар Дармиана из пределов штрафной заблокировал защитник. Затем Распадори со штрафного с рикошетом от стенки пробил выше ворот.

Время шло, а мяч упрямо обходил владения Ливаковича. В конце концов, Фортуна улыбнулась итальянской сборной на 90+8-й минуте. Это Калафьори протянул мяч к чужой штрафной и отдал налево на свободного Дзакканьи, а тот роскошно уложил в дальнюю девятку – 1:1 в итоге!

Итак, Италия финишировала на второй строчке в квартете B, набрав 4 очка. Сборная Хорватии записала в актив 2 пункта и будет ждать чуда, чтобы пройти в 1/8 финала по рейтингу третьих команд. Победителем группы стала Испания (9 очков).

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2024.

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Евро 2024Сборная Италии