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Збірна Іспанії здобула вольову перемогу над Францією і першою вийшла у фінал Євро-2024

Фото: "Фурія Роха" святкує взяття воріт (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Іспанії перемогла збірну Франції в півфіналі чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, 1/2 фіналу

Іспанія – Франція – 2:1

Голи: Ямал, 21, Ольмо, 25 – Коло Муані, 9

 

Із перших хвилин команди взялися до справи. "Фурія Роха" змарнувала момент у дебюті, коли Ольмо не зміг точно пробити головою після навісу Ямала. Покарання від "триколірних" було фактично миттєвим – Мбаппе подав на дальню стійку, а Коло Муані відправив м'яч у сітку.

Пропущений м'яч змусив іспанців додати. Натомість збірна Франції почала шукати нагоди в контратаках. Краще вийшло в підопічних Луїса де ла Фуенте, які ще до екватору тайму зрівняли рахунок. Це Ямал прибрав Рабйо та красиво поклав від стійки метрів із 20-ти.

Далі більше. Уже на 25-й хвилині Іспанія вийшла вперед. Ольмо зіграв на підбиранні в чужому штрафному, елегантно обіграв Чуамені та правою з-під Саліба пробив повз Меньяна в дальній кут. Кунде намагався зупинити м'яч, але від нього снаряд влетів у ворота.

Підтримувати той же темп до перерви збірним було складно. Тож остаточне визначення переможця відклали на другу половину. Франція намагалася загострювати ситуацію біля воріт Сімона. Проте, кіпер "Фурії Рохи" впевнено почувався у рамці, коли впорався з ударами Чуамені та Мбаппе.

Та створювати нові моменти "триколірним" було вкрай важко. Хіба що після помилки оборони Ернандес пробив вище воріт із меж штрафного. На 81-й хвилині над поперечиною відправив м'яч після зміщення з флангу і Ямал. Згодом Мбаппе хитнув Вівіана в карній зоні, але не поцілив у рамку.

Зрештою, французька команда так і не змогла відігратися. Отже, Іспанія стала першим фіналістом Євро-2024. Завтра збірна Англії в протистоянні з національною командою Нідерландів визначить другого претендента на трофей Анрі Делоне.

До слова, раніше УЄФА склав підбірку претендентів на гол 1/4 фіналу Євро-2024.

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ФранціяЄвро 2024Збірна Іспанії