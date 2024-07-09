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Сборная Испании одержала волевую победу над Францией и первой вышла в финал Евро-2024

Фото: "Фурия Роха" празднует взятие ворот (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Испании выиграла у сборной Франции в полуфинале чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, 1/2 финала

Испания – Франция – 2:1

Голы: Ямал, 21, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9

 

С первых минут команды приступили к делу. "Фурия Роха" упустила момент в дебюте, когда Ольмо не смог точно пробить головой после навеса Ямала. Наказание от "трехцветных" было фактически мгновенным – Мбаппе подал на дальнюю штангу, а Коло Муани отправил мяч в сетку.

Пропущенный мяч заставил испанцев прибавить. Зато сборная Франции начала искать возможности в контратаках. Лучше получилось у подопечных Луиса де ла Фуэнте, которые еще до экватора тайма сравняли счет. Это Ямал убрал Рабьо и красиво уложил от штанги метров с 20-ти.

Дальше больше. Уже на 25-й минуте Испания вышла вперед. Ольмо сыграл на подборе в чужой штрафной, элегантно обыграл Чуамени и правой из-под Салиба пробил мимо Меньяна в дальний угол. Кунде пытался остановить мяч, но от него снаряд влетел в ворота.

Поддерживать тот же темп до перерыва сборным было сложно. Так что окончательное определение победителя отложили на вторую половину. Франция пыталась обострять ситуацию у ворот Симона. Однако кипер "Фурии Рохи" уверенно чувствовал себя в рамке, когда справился с ударами Чуамени и Мбаппе.

Но создавать новые моменты "трехцветным" было крайне тяжело. Разве что после ошибки обороны Эрнандес пробил выше ворот из пределов штрафной. На 81-й минуте рядом с перекладиной отправил мяч после смещения с фланга и Ямал. Впоследствии Мбаппе качнул Вивиана в штрафной, но не попал в створ.

В конце концов французская команда так и не смогла отыграться. Итак, Испания стала первым финалистом Евро-2024. Завтра сборная Англии в противостоянии с национальной командой Нидерландов определит второго претендента на трофей Анри Делоне.

К слову, ранее УЕФА составил подборку претендентов на гол 1/4 финала Евро-2024.

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