Збірна Іспанії не втримала перемогу над Німеччиною у групі ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, група E, 2-й тур

Іспанія – Німеччина – 1:1

Голи: Мората, 62 – Фюллькруг, 83

Гаряче в матчі було зі стартових хвилин. У перші десяток обертів секундної стрілки Ольмо встиг перевірити пильність Нойєра пострілом із кута штрафного – голкіпер перевів м'яч у поперечину. Натомість Гнабрі з вигідної позиції пробив у воротаря. Та, як виявилося, був поза грою.

У середині тайму збірні Іспанії та Німеччини обмінялися дзеркальними моментами. Піренеєць Альба змістився з лівого флангу до штрафного й пробив повз ближню стійку. За якихось дві хвилини Гнабрі змістився від правого краю і лівою пробив повз дальню опору воріт.

Старт другої половини за сценарієм нагадав тайм перший. Ось Гюндоган відкинув під удар Кімміху, та з його пострілом упорався Сімон. Дальній же удар Ольмо по центру став здобиччю Нойєра. Та в наступному небезпечному епізоді кіпер уже не врятував.

Гол стався на 62-й хвилині. Це невтомний Альба виконав із рідного флангу простріл на ближню стійку, а Мората з лінії воротарського завершив зусилля партнера точним ударом у сітку – 1:0.

Далі могли забивати і "Фурія Роха", і Бундестім. У фокусі телекамер опинялися Асенсіо, Мусіала, Кімміх та інші. Та героєм зустрічі став 29-річний форвард "Вердера" Фюллькруг, який щойно 11 днів тому дебютував у збірній. Саме він отримав пас Мусіали в межах карної зони та влучним ударом поцілив у дальній кут.

Попри старання обох команд, більше ніхто в цій зустрічі не забив. Як наслідок, інтрига в групі E загострилася. Перед вирішальним туром турнірне становище має такий вигляд: Іспанія – 4 очки, Японія – 3, Коста-Рика – 3, Німеччина – 1. Бундестім 1 грудня протистоятиме костариканцям, а "сині самураї" спробують зупинити піренейців.