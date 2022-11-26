ЧС-2022. Дубль Мбаппе приніс Франції перемогу у матчі з Данією

Чинні чемпіони світу обіграли збірну Данії у другому турі групового етапу Чемпіонату світу з футболу в Катарі та забезпечили вихід до 1/16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Чемпіонат світу-2022, група D, 2-й тур

Франція - Данія - 2:1

Перший тайм пройшов без забитих голів, рахунок на 61-й хвилині відкрив Кіліан Мбаппе після того, як отримав м'яч на лівому фланзі, обігрався з Тео Ернандесом і в один дотик пробив датського воротаря Каспера Шмейхеля.

Але вже за сім хвилин збірна Данії зрівняла рахунок. Крістіан Еріксен виконав подачу з кутового, боротьбу за м'яч виграв Йоакім Андерсен, який прокинув м'яч далі. Андреас Крістенсен пробив під поперечину.

Однак французи виявилися сильнішими. На 86-й хвилині Антуан Грізман навісив на дальню штангу, де Мбаппе легко переправив м'яч у ворота, оформивши дубль. Зазначимо, Мбаппе забиває вже у третьому матчі поспіль на Чемпіонатах світу.

Після сьогоднішніх поєдинків Франція з шістьма очками зміцнила лідерство у групі D. Далі з трьома очками йде Австралія, у Данії та Тунісу - по одному.