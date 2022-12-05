Збірна Хорватії в серії пенальті здолала Японію та вийшла в чвертьфінал ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

Японія – Хорватія – 1:1 (пенальті – 1:3)

Голи: Маеда, 43 – Перішіч, 56

У дебюті команди обмінялися напівнагодами. Танігучі пробив головою поруч зі стійкою після кутового. Натомість Перішіч обікрав оборонця поблизу чужого штрафного та вдарив із гострого кута – Гонда парирував постріл.

Надалі збірні змінювали одна одну в контролі м'яча. Проте, більшість атак і Японії, і Хорватії завершувалися нічим. Лише перед перервою "сині самураї" всерйоз додали і відразу виник момент Камади – атакувальний хавбек отримав м'яч на лінії воротарського, але після паузи пробив над воротами.

А на 43-й хвилині японська збірна відкрила рахунок. Гол прийшов зі стандарту. Хлопці Хадзіме Моріясу розіграли кутовий на правому фланзі, Доан виконав навіс на дальню стійку, де після низки рикошетів Маеда лівою відправив м'яч у сітку.

Ще веселіше стало на старті другої половини. Після обміну гострими атаками хорвати зуміли організувати гол у відповідь. Це Ловрен із глибини подав на лінію штрафного майданчика, звідки Перішіч головою пробив точнісінько в дальній нижній кут – 1:1!

"Сині самураї" швидко отямилися і могли знову вийти вперед уже за кілька хвилин, але Ліваковіч парирував постріл Ендо під поперечину метрів із 20-ти. Натомість "картаті" відповіли класним ударом Модріча в дев'ятку – сейв Гонди.

Поступово небезпечнішими стали атаки збірної Хорватії. Ось Будімір підставив голову під чи то удар, чи то навіс партнера, та м'яч пройшов мимо воріт. Згодом Перішіч пробив з лінії штрафного після перехоплення – поруч зі стійкою. В останні хвилини вже було не до ризику, тож справа дійшла до овертайму.

У перші додаткові 15 хвилин забити могла Японія. Це Мітома протягнув м'яч із центра поля та потужним пострілом із півкола штрафного під поперечину перевірив пильність Ліваковіча. Голкіпер був готовий до такого розвитку подій, тож відбив м'яч двома руками.

Зрештою, довелося бити пенальті. Мінаміно та Мітома провалили перші спроби збірної Японії. Згодом схибив і хорват Лівая, але ветеран Йосіда теж не переграв Ліваковіча. Тож Пашаліч відразу точним ударом завершив серію на користь балканців!