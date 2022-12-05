Сборная Хорватии в серии пенальти одолела Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

Япония – Хорватия – 1:1 (пенальти – 1:3)

Голы: Маэда, 43 – Перишич, 56

В дебюте команды обменялись полумоментами. Танигучи пробил головой рядом со штангой после углового. Перишич же обокрал защитника вблизи чужой штрафной и ударил с острого угла – Гонда парировал выстрел.

В дальнейшем сборные сменяли друг друга в контроле мяча. Однако большинство атак и Японии, и Хорватии завершались ничем. Лишь перед перерывом "синие самураи" всерьез добавили и сразу возник моменту у Камады – атакующий хавбек получил мяч на линии вратарской, но после паузы пробил выше ворот.

А на 43-й минуте японская сборная открыла счет. Гол пришел со стандарта. Ребята Хадзимэ Мориясу разыграли угловой на правом фланге, Доан выполнил навес на дальнюю стойку, где после ряда рикошетов Маэда левой отправил мяч в сетку.

Еще веселее стало на старте второй половины. После обмена острыми атаками хорваты сумели организовать ответный гол. Это Ловрен из глубины подал на линию штрафной, откуда Перишич головой пробил точь-в-точь в дальний нижний угол – 1:1!

"Синие самураи" быстро пришли в себя и могли снова выйти вперед уже через несколько минут, но Ливакович парировал выстрел Эндо под перекладину метров с 20-ти. В то же время "шахматные" ответили классным ударом Модрича в девятку – сэйв Гонды.

Постепенно опаснее стали атаки сборной Хорватии. Вот Будимир подставил голову под то ли удар, то ли навес партнера, но мяч прошел мимо ворот. Вскоре Перишич пробил с линии штрафной после перехвата – рядом со стойкой. В последние минуты уже было не до риска, так что дело дошло до овертайма.

В первые дополнительные 15 минут могла забить Япония. Это Митома протянул мяч с центра поля и мощным выстрелом из полукруга штрафной под перекладину проверил бдительность Ливаковича. Голкипер был готов к такому развитию событий и отбил мяч двумя руками.

В конце концов пришлось бить пенальти. Минамино и Митома провалили первые попытки сборной Японии. Впоследствии промахнулся и хорват Ливая, но ветеран Есида тоже не переиграл Ливаковича. Так что Пашалич сразу точным ударом завершил серию в пользу балканцев!