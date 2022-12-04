Збірна Англії розгромила Сенегал і пробилася в 1/4 фіналу Мундіалю

Без шансів для збірної Сенегалу завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі проти національної команди Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

Англія – Сенегал – 3:0

Голи: Хендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

Для початку "Три леви" вирішили взяти м'яч під контроль. Англійська команда захопила ініціативу, та особливої вигоди з цього отримати в стартові півгодини не зуміла. Натомість африканці змарнували дві нагоди – Сарр у падінні пробив над воротами на підбиранні, а Діа не зумів переграти Пікфорда в ближньому бою.

А перед перервою ударний відрізок вдався збірній Англії. На 38-й хвилині Беллінгем отримав пас на вході в штрафний і відпасував до центру Хендерсону, який пробив влучно. А на третій доданій Кейн завершив класну комбінацію за участі того ж Беллінгема та Фодена.

Добив Сенегал на старті другої половини Сака. Вінгер "Арсенала" в один дотик перекинув м'яч через воротаря після прострілу Фодена поміж ніг Кулібалі – 3:0, як наслідок.

Отже, останні 30 з гаком хвилин перетворилися на формальність. "Леви Теранги" так і не спромоглися нав'язати англійцям конкуренцію і фактично не створили жодного моменту, щоб розмочити рахунок. Більше того, Рашфорд на десерт міг забити вчетверте, та пробив вище воріт на дальній стійці.

У чвертьфіналі ЧС-2022 "Три леви" зустрінуться зі збірною Франції. Матч на стадіоні в Ель-Хаурі відбудеться 10 грудня.