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Збірна Франції виграла змішану естафету на етапі Кубка світу, Україна зазнала фіаско

Фото: Йоганнес Бьо не зміг наздогнати Кентена Фійона Майє (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Французька четвірка біатлоністів тріумфувала в змішаній естафеті в норвезькому Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Франція виставила на старт Жулію Сімон, Софі Шово, Фаб'єна Клода та Кентена Фійона Майє. Разом вони здолали дистанцію за 1:03:48.6 години.

"Триколірні" лідирували впродовж усієї дистанції. Лише після третього етапу впритул до французів наблизилася збірна Італії. Утім, остання в підсумку залишилася без медалей взагалі.

Після останнього вогневого рубежу боротьбу за "срібло" повели італієць Джакомель, швед Понсілуома, норвежець Йоганнес Бьо та німець Наврат. Першим атакувати почав титулований господар арени, але на останньому відрізку від Бьо-молодшого зумів відірватися Понсілуома.

Збірна України повністю провалила гонку. Першою бігла Петренко, яка використала два додаткових патрони на другому вогневому рубежі та передала естафету на 16-й позиції. А ось Кривонос у сумі заробила 3 кола штрафу та змусила організаторів зняти українців як колових.

Підсумки біатлонної змішаної естафети:

  1. Франція
  2. Швеція (+32,2)
  3. Норвегія (+35,9)

...

21. Україна (знята через відставання на коло)

До слова, раніше збірна Норвегії виграла одиночний мікст із фотофінішем зі Швецією.

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