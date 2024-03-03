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Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира, Украина потерпела фиаско

Фото: Йоханнес Бьо не смог догнать Кентена Фийона Майе (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Французская четверка биатлонистов триумфовала в смешанной эстафете в норвежском Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Франция выставила на старт Жюлию Симон, Софи Шово, Фабьена Клода и Кентена Фийона Майе. Вместе они одолели дистанцию за 1:03:48.6 часа.

"Трехцветные" лидировали на протяжении всей дистанции. Лишь после третьего этапа вплотную к французам подошла сборная Италии. Впрочем, последняя в итоге осталась без медалей вообще.

После последнего огневого рубежа борьбу за "серебро" повели итальянец Джакомель, швед Понсилуома, норвежец Йоханнес Бе и немец Наврат. Первым атаковать начал титулованный хозяин арены, но на последнем отрезке от Бе-младшего сумел оторваться Понсилуома.

Сборная Украины полностью провалила гонку. Первой бежала Петренко, использовавшая два дополнительных патрона на втором огневом рубеже и передавшая эстафету на 16-й позиции. А вот Кривонос в сумме заработала 3 круга штрафа и заставила организаторов снять украинцев как круговых.

Итоги биатлонной смешанной эстафеты:

  1. Франция
  2. Швеция (+32,2)
  3. Норвегия (+35,9)

...

21. Украина (снята из-за отставания на круг)

К слову, ранее сборная Норвегии выиграла одиночный микст с фотофинишем со Швецией.

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