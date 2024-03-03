Норвегія з фотофінішем виграла біатлонний мікст в Осло, Україна за межами топ-10
Збірна Норвегії здобула драматичну перемогу в одиночній змішаній естафеті на домашньому етапі Кубка світу 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Господарі виступили в складі Юні Арнеклейв і Ветле Шостада Крістіансена. До фінішу команда дісталися з часом 38:43,6 хвилин.
Упродовж дистанції лідерство кілька разів переходило з рук у руки. У ролі першої збірної побували Швеція, Норвегія і Фінляндія. Після останньої стрільби першим був швед Самуельссон, але Крістіансен дихав йому в спину. Зрештою, для визначення переможця знадобився фотофініш – норвезький біатлоніст випередив суперника на 0,1 секунди.
Доповнила трійку призерів збірна Фінляндії. Натомість українська команда в складі Дмитренко та Підручного фінішувала на 12-й сходинці. Вони вдвох використали 12 додаткових патронів, а лідер чоловічої збірної ще й змушений був поїхати на коло штрафу.
Підсумки біатлонної одиночної змішаної естафети:
- Норвегія
- Швеція (+0,1)
- Фінляндія (+31,3)
...
12. Україна (+2:34,4)
До слова, напередодні Легрейд виграв другу гонку поспіль в Гольменколлені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.