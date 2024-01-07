Збірна Франції виграла жіночу естафету в Обергофі, Україна замкнула топ-8

Французькі біатлоністки тріумфували в жіночій естафеті на етапі Кубка світу 2023/24 у Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Кольори республіки на 24-кілометровій дистанції захищали Жанмонно, Брезаз-Буше, Шово та Сімон. Вони пройшли естафету за 1:12:42.5 години.
Із першого відрізку оформилася трійка претендентів на перемогу в складі Швеції, Франції та Норвегії. Після виступу лідерки сезону Брезаз-Буше в лідери вийшла французька команда. Першої позиції суперницям далі не віддали ні Шово, ні Сімон. Норвежки фінішували другими, а шведки – третіми.
Натомість бракувало стабільності збірній України. Якщо Городна передала Джимі естафету на 12-й сходинці, то досвідчена біатлоністка підняла команду на 9-те місце. Та цей прогрес перекреслила Анастасія Меркушина.
Зі штрафним колом вона опустилася на те ж 12-те місце. Однак, приємно здивувати зуміла Дмитренко. Її швидка та влучна стрільба на останньому вогневому рубежі дозволили піднятися в першу вісімку збірних на фініші.
Підсумки естафети 4x6 км, жінки:
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8. Україна (+5:18,7)
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