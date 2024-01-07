Сборная Франции выиграла женскую эстафету в Оберхофе, Украина замкнула топ-8

Цвета республики на 24-километровой дистанции защищали Жанмонно, Брезаз-Буше, Шово и Симон. Они прошли эстафету в 1:12:42.5 часа.

С первого отрезка оформилась тройка претендентов на победу в составе Швеции, Франции и Норвегии. После выступления лидера сезона Брезаз-Буше в лидеры вышла французская команда. Первую позицию соперницам дальше не отдали ни Шово, ни Симон. Норвежки финишировали вторыми, а шведки – третьими.

В то же время не хватало стабильности сборной Украины. Если Городная передала Джиме эстафету на 12-й строчке, то опытная биатлонистка подняла команду на 9-е место. Но этот прогресс перечеркнула Анастасия Меркушина.

Со штрафным кругом она опустилась на то же 12-е место. Однако приятно удивить сумела Дмитренко. Ее быстрая и точная стрельба на последнем огневом рубеже позволили подняться в первую восьмерку сборных на финише.

Результаты эстафеты 4x6 км, женщины:

Франция Норвегия (+9,3) Швеция (+33,5)

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8. Украина (+5:18,7)