Сборная Франции обыграла Англию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, 1/4 финала

Англия – Франция – 1:2

Голы: Кейн, 54 (пенальти) – Чуамэни, 17, Жиру, 78

Нереализованный пенальти: Кейн, 84 (А)

Первым номером со старта начали играть "трехцветные". Подопечные Дидье Дешама тихой сапой нащупывали слабые места в обороне британцев. Вот Жиру головой в падении пробил в руки Пикфорда, а Дембеле не смог на дальней стойке замкнуть навес Мбаппе.

На 17-й минуте сборная Франции открыла счет. Это Чуамени получил передачу от Гризманна в центральной зоне и решился пробить метров с 25-ти из-под защитника. Голкипер "Трех львов" парировать летящий точно в угол мяч не сумел – 0:1.

От Англии решился ответить Кейн. Вот капитан команды выскочил на ударную позицию, но Льорис вовремя бросился в ноги одноклубнику и забрал мяч. А в следующем эпизоде кипер французов вытащил выстрел английского форварда в ближнюю девятку.

На второй тайм англичане вышли настроенными изменить цифры на табло. Сначала Беллингем из пределов штрафной пробил под перекладину, однако Льорис кончиками пальцев перевел мяч на угловой. А на 51-й Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Саки.

Начался веселый футбол. Моменты возникали то у одних, то у других ворот. Удар Рабьо с лета парировал Пикфорд. Далее французский вратарь справился с новыми выпадами Саки и Кейна. А вот Магуайр после стандарта пробил головой рядом со штангой.

Развязка наступила в финальные 15 минут. Сначала Пикфорд потянул фактически "мертвый" удар Жиру головой. На 78-й минуте не спас и он – Гризманн навесил с левого фланга, а тот же форвард "Милана" выиграл верховую борьбу у Магуайра и отправил мяч в сетку.

Шанс во второй раз отыграться сборная Англии получила довольно быстро. Тео Эрнандес опрометчиво грубо сыграл против Маунта, а рефери после просмотра повтора назначил второй пенальти. Но в этот раз Кейн с нервами не справился и пробил над перекладиной.

Эмоциональные последние минуты подарили много борьбы и мало моментов. "Три льва" фактически не создали возможностей сравнять счет и покидают Мундиаль. Французская же команда встретится со сборной Марокко в 1/2 финала ЧМ-2022.