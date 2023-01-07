Збірна Франції отримала тренера на новий відбірковий цикл

У кваліфікацію до чемпіонату Європи-2024 національну команду Франції поведе Дідьє Дешам. Місцева футбольна федерація домовилася про новий контракт із фахівцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

54-річний тренер продовжить працювати зі збірною. Французький фахівець готуватиме "триколірних" до Євро-2024 і ЧС-2026.

Дешам уклав із федерацією угоду до червня 2026 року. Роботу з національною командою він розпочав ще в 2012-му. З тих пір французи дійшли до фіналу Євро-2016, виграли Мундіаль-2018, програли фінал Кубка світу-2022 та тріумфували в Лізі націй 2020/21. Франція з Дешамом на чолі здобув 89 перемог (139 матчів).

Разом із головним тренером нові контракти підписали його помічники. Асистент Гі Стефан, тренер воротарів Франк Равйо та тренер із фізпідготовки Сіріль Муньє продовжать працювати в штабі збірної.

У кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 "триколірні" змагатимуться в групі B. Там суперниками збірної Франції стануть Нідерланди, Ірландія, Греція і Гібралтар. Перший матч – 24 березня проти "помаранчевих".