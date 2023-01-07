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Сборная Франции получила тренера на новый отборочный цикл

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Париж, Суббота 07 января 2023 12:56
Сборная Франции получила тренера на новый отборочный цикл Фото: Дидье Дешам отработал 10 лет во главе сборной (fff.fr)
Автор: Антон Федорцив

В квалификацию к чемпионату Европы-2024 национальную команду Франции поведет Дидье Дешам. Местная футбольная федерация договорилась о новом контракте со специалистом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

54-летний тренер продолжит работу со сборной. Французский специалист будет готовить "трехцветных" к Евро-2024 и ЧМ-2026.

Дешам заключил с федерацией соглашение до июня 2026 года. Работу с национальной командой он начал еще в 2012-м. С тех пор французы дошли до финала Евро-2016, выиграли Мундиаль-2018, проиграли финал Кубка мира-2022 и триумфовали в Лиге наций 2020/21. Франция с Дешамом во главе одержал 89 побед (139 матчей).

Вместе с главным тренером новые контракты подписали его помощники. Ассистент Ги Стефан, тренер вратарей Франк Равьо и тренер по физподготовке Сириль Мунье продолжат работать в штабе сборной.

В квалификации к чемпионату Европы-2024 "трехцветные" будут соревноваться в группе B. Там соперниками сборной Франции станут Нидерланды, Ирландия, Греция и Гибралтар. Первый матч – 24 марта против "оранжевых".

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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