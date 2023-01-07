Сборная Франции получила тренера на новый отборочный цикл
В квалификацию к чемпионату Европы-2024 национальную команду Франции поведет Дидье Дешам. Местная футбольная федерация договорилась о новом контракте со специалистом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
54-летний тренер продолжит работу со сборной. Французский специалист будет готовить "трехцветных" к Евро-2024 и ЧМ-2026.
Дешам заключил с федерацией соглашение до июня 2026 года. Работу с национальной командой он начал еще в 2012-м. С тех пор французы дошли до финала Евро-2016, выиграли Мундиаль-2018, проиграли финал Кубка мира-2022 и триумфовали в Лиге наций 2020/21. Франция с Дешамом во главе одержал 89 побед (139 матчей).
Вместе с главным тренером новые контракты подписали его помощники. Ассистент Ги Стефан, тренер вратарей Франк Равьо и тренер по физподготовке Сириль Мунье продолжат работать в штабе сборной.
В квалификации к чемпионату Европы-2024 "трехцветные" будут соревноваться в группе B. Там соперниками сборной Франции станут Нидерланды, Ирландия, Греция и Гибралтар. Первый матч – 24 марта против "оранжевых".
К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.
Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.