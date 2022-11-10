Збірна Франції оголосила заявку на ЧС-2022 без двох чемпіонів планети

Керманич "триколірних" Дідьє Дешам узяв на Мундіаль 25 футболістів. Одна позиція в заявці залишилася вакантною.

На ЧС-2022 не поїдуть травмовані хавбеки Канте та Погба, які кували перемогу збірної Франції на турнірі 2018 року. Натомість знову виступить на світовому форумі володар "Золотого м'яча" Карім Бензема. Також лінію атаки доповнили Дембеле, Жиру, Грізманн, Мбаппе та Нкунку.

На ЧС-2022 французи виступатимуть у групі D. Там вони змагатимуться за путівку в 1/8 фіналу Мундіалю з командами Австралії, Данії та Тунісу. Перший матч – 22 листопада проти "Соккеруз".

Заявка збірної Франції на чемпіонат світу-2022:

Воротарі: Ареоля, Льоріс, Манданда

Захисники: Люка Ернандес, Тео Ернандес, Кімпембе, Конате, Кунде, Павар, Саліба, Упамекано, Варан

Півзахисники: Камавінга, Фофана, Гендузі, Рабйо, Чуамені, Верету, Коман, Дембеле

Нападники: Бензема, Жиру, Грізманн, Мбаппе, Нкунку

Фото: Склад французької збірної на Мундіаль (facebook.com/equipedefrance)

Напередодні з'явилася фінальна заявка збірної Хорватії на Мундіаль. У складі балканської команди теж виступить володар "Золотого м'яча" – переможець номінації 2018-го Лука Модріч. На ЧС-2018 Франція здолала хорватів у фіналі (4:2).