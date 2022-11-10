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Сборная Франции объявила заявку на ЧМ-2022 без двух чемпионов планеты

Фото: Сборная Франции на тренировочных сборах (facebook.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорцив

Федерация футбола Франции обнародовала состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира в Катаре. Не обошлось без кадровых потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Наставник "трехцветных" Дидье Дешам взял на Мундиаль 25 футболистов. Одна позиция в заявке осталась вакантной.

На ЧМ-2022 не поедут травмированные хавбеки Канте и Погба, ковавшие победу сборной Франции на турнире 2018 года. В свою очечердь снова выступит на мировом форуме обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема. Также линию атаки дополнили Дембеле, Жиру, Гризманн, Мбаппе и Нкунку.

На ЧМ-2022 французы выступят в группе D. Там они сразятся за путевку в 1/8 финала Мундиаля с командами Австралии, Дании и Туниса. Первый матч – 22 ноября против "Соккеруз".

Заявка сборной Франции на чемпионат мира-2022:

Вратари: Ареоля, Льорис, Манданда

Защитники: Люка Эрнандес, Тео Эрнандес, Кимпембе, Конате, Кунде, Павар, Салиба, Упамекано, Варан

Полузащитники: Камавинга, Фофана, Гендузи, Рабьо, Чуамени, Верету, Коман, Дембеле

Нападающие: Бензема, Жиру, Гризманн, Мбаппе, Нкунку

Фото: Состав французской сборной на Мундиаль (facebook.com/equipedefrance)

Накануне появилась финальная заявка сборной Хорватии на Мундиаль. В составе балканской команды тоже выступит обладатель "Золотого мяча" – победитель номинации 2018-го Лука Модрич. На ЧМ-2018 Франция одолела хорватов в финале (4:2).

К слову, ранее определились трансляторы ЧМ-2022 на территории Украины.

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