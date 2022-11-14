Збірна Франції довикликала на ЧС-2022 сина чемпіона планети

Бомбардир "жеребців" поповнив список учасників Мундіалю. 25-річний атакувальний виконавець заповнив вакантне місце в заявці "триколірних".

Тюрам став 26-м футболістом у переліку збірної Франції. Раніше керманич збірної Франції Дідьє Дешам обрав 25 гравців для участі в ЧС-2022. Мотиви довиклику нападника з Бундесліги наразі залишаються невідомі.

Син чемпіона світу-1998 та тріумфатора Євро-2000 Ліліана Тюрама має досвід виступів у національній команді. Він провів 4 матчі за "триколірних", але лік голам там ще не відкрив. Востаннє футболку збірної форвард одягав восени 2020 року.

Нинішній сезон для Тюрама-молодшого складається вкрай вдало. Він провів 17 поєдинків за "Боруссію" з Менхенгладбаха в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. У списку бомбардирів Бундесліги він поступається лише співвітчизнику Нкунку.