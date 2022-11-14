RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Франции довызвала на ЧМ-2022 сына чемпиона планеты

Фото: Маркус Тюрам (слева) едет на Мундиаль (facebook.com/borussia.global)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Франции решил взять на чемпионат мира в Катаре нападающего "Боруссии" из Менхенгладбаха Маркуса Тюрама.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter команды.

Бомбардир "жеребцов" пополнил список участников Мундиаля. 25-летний атакующий исполнитель заполнил вакантное место в заявке "трехцветных".

Тюрам стал 26-м футболистом в списке сборной Франции. Ранее наставник сборной Франции Дидье Дешам выбрал 25 игроков для участия в ЧМ-2022. Мотивы вызова нападающего из Бундеслиги пока остаются неизвестными.

У сына чемпиона мира-1998 и триумфатора Евро-2000 Лилиана Тюрама есть опыт выступлений в национальной команде. Он провел 4 матча за "трехцветных", но счет голам там еще не открыл. В последний раз футболку сборной форвард надевал осенью 2020 года.

Нынешний сезон для Тюрама-младшего складывается очень успешно. Он провел 17 поединков за "Боруссию" из Менхенгладбаха во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 4 результативных передачи. В списке бомбардиров Бундеслиги он уступает только соотечественнику Нкунку.

К слову, ранее составили портрет бразильца Эндрика из сан-пауловского "Палмейраса".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЧемпионат мираЧМ-2022