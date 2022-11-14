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Збірна Франції довикликала на ЧС-2022 сина чемпіона планети

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Париж, Понеділок 14 листопада 2022 11:49
Збірна Франції довикликала на ЧС-2022 сина чемпіона планети Фото: Маркус Тюрам (ліворуч) їде на Мундіаль (facebook.com/borussia.global)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб збірної Франції вирішив узяти на чемпіонат світу в Катарі нападника "Боруссії" з Менхенгладбаха Маркуса Тюрама.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter команди.

Бомбардир "жеребців" поповнив список учасників Мундіалю. 25-річний атакувальний виконавець заповнив вакантне місце в заявці "триколірних".

Тюрам став 26-м футболістом у переліку збірної Франції. Раніше керманич збірної Франції Дідьє Дешам обрав 25 гравців для участі в ЧС-2022. Мотиви довиклику нападника з Бундесліги наразі залишаються невідомі.

Син чемпіона світу-1998 та тріумфатора Євро-2000 Ліліана Тюрама має досвід виступів у національній команді. Він провів 4 матчі за "триколірних", але лік голам там ще не відкрив. Востаннє футболку збірної форвард одягав восени 2020 року.

Нинішній сезон для Тюрама-молодшого складається вкрай вдало. Він провів 17 поєдинків за "Боруссію" з Менхенгладбаха в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. У списку бомбардирів Бундесліги він поступається лише співвітчизнику Нкунку.

До слова, раніше склали портрет бразильця Ендріка зі сан-паулівського "Палмейраса".

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