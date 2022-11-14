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Сборная Франции довызвала на ЧМ-2022 сына чемпиона планеты

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Париж, Понедельник 14 ноября 2022 11:49
Сборная Франции довызвала на ЧМ-2022 сына чемпиона планеты Фото: Маркус Тюрам (слева) едет на Мундиаль (facebook.com/borussia.global)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Франции решил взять на чемпионат мира в Катаре нападающего "Боруссии" из Менхенгладбаха Маркуса Тюрама.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter команды.

Бомбардир "жеребцов" пополнил список участников Мундиаля. 25-летний атакующий исполнитель заполнил вакантное место в заявке "трехцветных".

Тюрам стал 26-м футболистом в списке сборной Франции. Ранее наставник сборной Франции Дидье Дешам выбрал 25 игроков для участия в ЧМ-2022. Мотивы вызова нападающего из Бундеслиги пока остаются неизвестными.

У сына чемпиона мира-1998 и триумфатора Евро-2000 Лилиана Тюрама есть опыт выступлений в национальной команде. Он провел 4 матча за "трехцветных", но счет голам там еще не открыл. В последний раз футболку сборной форвард надевал осенью 2020 года.

Нынешний сезон для Тюрама-младшего складывается очень успешно. Он провел 17 поединков за "Боруссию" из Менхенгладбаха во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 4 результативных передачи. В списке бомбардиров Бундеслиги он уступает только соотечественнику Нкунку.

К слову, ранее составили портрет бразильца Эндрика из сан-пауловского "Палмейраса".

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