Збірна Данії виграла гандбольний турнір Олімпійських ігор

Олімпіада-2024, гандбол, фінал, чоловіки

Німеччина – Данія – 26:39 (12:21, 14:18)

Данці захопили ініціативу фактично з перших хвилин. Упродовж першого тайму підопічні Ніколая Якобсена методично збільшували власну перевагу. Як наслідок, за підсумками першої 30-хвилинки збірна Данії відірвалася на 9 очок.

На початку другого тайму німецькі гандболісти спробували змінити перебіг подій. Бундестім упродовж певного часу трималася поруч із данцями. Проте, поступово фаворит додав і збільшив гандикап до 15-ти пунктів. Збірна Німеччини спромоглася у фінальні хвилини скоротити дефіцит до -13.

Найрезультативнішим у складі Данії став правий крайній Матіас Гідсель. Він оформив 11 м'ячів. У лавах же німецької команди найблільше старався центральний Юрі Кнорр (6 голів).

Для збірної Данії "золото" Парижа стало другим в історії. Тамтешні гандболісти вже тріумфували на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Найбільшою ж звитягою німців залишаються золоті нагороди збірної НДР у 1980 році.