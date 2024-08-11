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Збірна Данії виграла гандбольний турнір Олімпійських ігор

Фото: Данські гандболісти завоювали олімпійське "золото" (facebook.com/ihfworldhandball)
Автор: Антон Федорців

Гандбольна команда Данії розгромила збірну Німеччини в олімпійському фіналі 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, гандбол, фінал, чоловіки

Німеччина – Данія – 26:39 (12:21, 14:18)

 

Данці захопили ініціативу фактично з перших хвилин. Упродовж першого тайму підопічні Ніколая Якобсена методично збільшували власну перевагу. Як наслідок, за підсумками першої 30-хвилинки збірна Данії відірвалася на 9 очок.

На початку другого тайму німецькі гандболісти спробували змінити перебіг подій. Бундестім упродовж певного часу трималася поруч із данцями. Проте, поступово фаворит додав і збільшив гандикап до 15-ти пунктів. Збірна Німеччини спромоглася у фінальні хвилини скоротити дефіцит до -13.

Найрезультативнішим у складі Данії став правий крайній Матіас Гідсель. Він оформив 11 м'ячів. У лавах же німецької команди найблільше старався центральний Юрі Кнорр (6 голів).

Для збірної Данії "золото" Парижа стало другим в історії. Тамтешні гандболісти вже тріумфували на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Найбільшою ж звитягою німців залишаються золоті нагороди збірної НДР у 1980 році.

До слова, збірна США здобула перемогу над Францією у фіналі баскетбольного турніру.

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Олімпіада 2024Збірна Німеччини