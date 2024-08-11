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Сборная Дании выиграла гандбольный турнир Олимпийских игр

Фото: Датские гандболисты завоевали олимпийское "золото" (facebook.com/ihfworldhandball)
Автор: Антон Федорцив

Гандбольная команда Дании разгромила сборную Германии в олимпийском финале 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, гандбол, финал, мужчины

Германия – Дания – 26:39 (12:21, 14:18)

 

Датчане захватили инициативу фактически с первых минут. В течение первого тайма подопечные Николая Якобсена методически увеличивали собственное преимущество. Как следствие, по итогам первой 30-минутки сборная Дании оторвалась на 9 очков.

В начале второго тайма немецкие гандболисты попытались изменить ход событий. Бундестим в течение некоторого времени держалась рядом с датчанами. Однако постепенно фаворит добавил и увеличил гандикап до 15-ти пунктов. Сборная Германии смогла в финальные минуты сократить дефицит до -13.

Самым результативным в составе Дании стал правый крайний Матиас Гидсель. Он оформил 11 мячей. В рядах же немецкой команды больше всего старался центральный Юри Кнорр (6 голов).

Для сборной Дании "золото" Парижа стало вторым в истории. Местные гандболисты уже триумфовали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Наибольшим же достижением немцев остаются золотые награды сборной ГДР в 1980 году.

К слову, сборная США одержала победу над Францией в финале баскетбольного турнира.

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Олимпиада 2024Сборная Германии