Сборная Дании выиграла гандбольный турнир Олимпийских игр

Олимпиада-2024, гандбол, финал, мужчины

Германия – Дания – 26:39 (12:21, 14:18)

Датчане захватили инициативу фактически с первых минут. В течение первого тайма подопечные Николая Якобсена методически увеличивали собственное преимущество. Как следствие, по итогам первой 30-минутки сборная Дании оторвалась на 9 очков.

В начале второго тайма немецкие гандболисты попытались изменить ход событий. Бундестим в течение некоторого времени держалась рядом с датчанами. Однако постепенно фаворит добавил и увеличил гандикап до 15-ти пунктов. Сборная Германии смогла в финальные минуты сократить дефицит до -13.

Самым результативным в составе Дании стал правый крайний Матиас Гидсель. Он оформил 11 мячей. В рядах же немецкой команды больше всего старался центральный Юри Кнорр (6 голов).

Для сборной Дании "золото" Парижа стало вторым в истории. Местные гандболисты уже триумфовали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Наибольшим же достижением немцев остаются золотые награды сборной ГДР в 1980 году.