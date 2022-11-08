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Збірна Бразилії оприлюднила заявку на ЧС-2022: Неймар у складі та домінування АПЛ

Фото: Неймар залишається лідером збірної Бразилії (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорців

Фінальний список футболістів національної команди на чемпіонат світу-2022 у Катарі оголосила Бразильська конфедерація футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Керманич пентакампеонів Тіте обрав 26 виконавців на Мундіаль. Дюжина гравців захищає кольори англійських клубів.

До табору збірної Бразилії з Туманного Альбіону поїдуть голкіпери Аліссон та Едерсон, оборонець Тьягу Сілва, хавбеки Каземіро, Фабінью, Гімараєс, Фред і Пакета, а також нападники Жезус, Антоні, Рішарлісон і Мартінеллі. Ще 5 футболістів презентують чемпіонат Іспанії.

Для 16-ти гравців ЧС-2022 стане дебютним у кар'єрі. Натомість для головного ветерана команди – 39-річного Дані Алвеса – прийдешній Мундіаль стане третім у кар'єрі. Останній форум він пропустив через травму коліна.

Заявка збірної Бразилії на чемпіонат світу-2022:

Воротарі: Аліссон, Едерсон, Вевертон

Захисники: Даніло, Дані Алвес, Алекс Сандро, Алекс Теллес, Тьягу Сілва, Маркіньйос, Мілітао, Бремер

Півзахисники: Каземіро, Фабінью, Гімараєс, Фред, Пакета, Рібейро

Нападники: Неймар, Вінісіус, Жезус, Антоні, Рафінья, Рішарлісон, Мартінеллі, Родріго, Педро

Напередодні аргентинська збірна оголосила розширену заявку на Мундіаль. Наразі в списку тренерського штабу "альбіселесте" зі Скалоні на чолі 32 виконавці. До 14 листопада фахівець зобов'язаний відсіяти шістьох зайвих.

До слова, раніше визначилися транслятори ЧС-2022 на території України.

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