Сборная Бразилии обнародовала заявку на ЧМ-2022: Неймар в составе и доминирование АПЛ

Финальный список футболистов национальной команды на чемпионат мира-2022 в Катаре объявила Бразильская конфедерация футбола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Наставник пентакампеонов Тите выбрал 26 исполнителей на Мундиаль. Дюжина игроков защищает цвета английских клубов.
В лагерь сборной Бразилии с Туманного Альбиона поедут голкиперы Алиссон и Эдерсон, защитник Тьягу Силва, хавбеки Каземиро, Фабинью, Гимараес, Фред и Пакета, а также нападающие Жезус, Антони, Ришарлисон и Мартинелли. Еще 5 футболистов представят чемпионат Испании.
Для 16 игроков ЧМ-2022 станет дебютным в карьере. В свою очередь для главного ветерана команды – 39-летнего Дани Алвеса – грядущий Мундиаль станет третьим в карьере. Последний форум он пропустил из-за травмы колена.
Заявка сборной Бразилии на чемпионат мира-2022:
Вратари: Алиссон, Эдерсон, Вевертон
Защитники: Данило, Дани Алвес, Алекс Сандро, Алекс Теллес, Тьягу Силва, Маркиньос, Милитао, Бремер
Полузащитники: Каземиро, Фабинью, Гимараес, Фред, Пакета, Рибейро
Нападающие: Неймар, Винисиус, Жезус, Антони, Рафинья, Ришарлисон, Мартинелли, Родриго, Педро
Накануне аргентинская сборная объявила расширенную заявку на Мундиаль. В списке тренерского штаба "альбиселесте" со Скалони во главе 32 исполнителя. До 14 ноября специалист обязан отсеять шесть лишних.
К слову, ранее определились трансляторы ЧМ-2022 на территории Украины.
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