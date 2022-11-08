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Сборная Бразилии обнародовала заявку на ЧМ-2022: Неймар в составе и доминирование АПЛ

Фото: Неймар остается лидером сборной Бразилии (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорцив

Финальный список футболистов национальной команды на чемпионат мира-2022 в Катаре объявила Бразильская конфедерация футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Наставник пентакампеонов Тите выбрал 26 исполнителей на Мундиаль. Дюжина игроков защищает цвета английских клубов.

В лагерь сборной Бразилии с Туманного Альбиона поедут голкиперы Алиссон и Эдерсон, защитник Тьягу Силва, хавбеки Каземиро, Фабинью, Гимараес, Фред и Пакета, а также нападающие Жезус, Антони, Ришарлисон и Мартинелли. Еще 5 футболистов представят чемпионат Испании.

Для 16 игроков ЧМ-2022 станет дебютным в карьере. В свою очередь для главного ветерана команды – 39-летнего Дани Алвеса – грядущий Мундиаль станет третьим в карьере. Последний форум он пропустил из-за травмы колена.

Заявка сборной Бразилии на чемпионат мира-2022:

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Вевертон

Защитники: Данило, Дани Алвес, Алекс Сандро, Алекс Теллес, Тьягу Силва, Маркиньос, Милитао, Бремер

Полузащитники: Каземиро, Фабинью, Гимараес, Фред, Пакета, Рибейро

Нападающие: Неймар, Винисиус, Жезус, Антони, Рафинья, Ришарлисон, Мартинелли, Родриго, Педро

Накануне аргентинская сборная объявила расширенную заявку на Мундиаль. В списке тренерского штаба "альбиселесте" со Скалони во главе 32 исполнителя. До 14 ноября специалист обязан отсеять шесть лишних.

К слову, ранее определились трансляторы ЧМ-2022 на территории Украины.

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