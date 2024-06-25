Збірна Австрії перестріляла Нідерланди та сенсаційно виграла групу Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група D, 3-й тур

Нідерланди – Австрія – 2:3

Голи: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален, 6 (автогол), Шмід, 59, Забітцер, 80

У перші хвилини команда Ральфа Рангніка виглядала переконливіше. Проте, гол австрійців став несподіванкою. Хоча більшість автоголів у такій категории. Цього разу Прасс прострілив із лівого флангу, а Мален на ближній стійці перевів м'яч у сітку власних воріт.

"Помаранчеві" спробували швидко відповісти, але Рейндерс із центру штрафного відправив м'яч повз стійку після передачі з краю. А в середині тайму не зміг реабілітуватися Мален, пробивши повз ворота з прострілу того ж Рейндерса. Перед перервою огризнулася і Австрія. Класний постріл Забітцера в дальній ефектно парирував Вербрюгген.

На старті другої половини збірна Нідерландів відігралася. Підопічні Рональда Кумана розіграли зразкову комбінацію – Сімонс вчасно віддав Гакпо на лівий кут штрафного, а той переклав м'яч під праву та поклав під дальню стійку. Голкіпер Пенц виявився безсилим.

Нідерландці ледь не вийшли вперед в одній з наступних атак, коли ван Дейк із рикошетом від Вьобера відправив м'яч над воротами. Зате своєю нагодою скористалася австрійська збірна. Це Грілліч виконав від лінії поля навіс, а Шмід ефектно пробив головою у протихід воротарю.

Щоб відігратися вдруге, Куман пішов на радикальні кроки – перебудував команду на трьох оборонців, а згодом випустив класичного центрфорварда Вегхорста. Саме останній виграв верхову боротьбу та скинув на Депая, а той у два дотики розкішно відправив м'яч у сітку.

Та й цього разу збірній Нідерландів не довелося довго святкувати. На 80-й хвилині оборона "помаранчевих" проґавила ривок Забітцера за спини після передачі Баумгартнера. Зірковий хавбек потужним ударом лівою у ближній кут фактично "прошив" Вербрюггена – 2:3!

Фінальні хвилини промайнули за територіальної переваги Нідерландів. Кілька напівмоментів Гакпо, Вегхорст і компанія встигли створити, але втретє зрівняти рахунок у поєдинку "помаранчеві" не змогли. Австрія ж із другою перемогою на груповому етапі виграла квартет, несподівано залишивши позаду і збірну Франції, і національну команду Нідерландів.