Сборная Австрии перестреляла Нидерланды и сенсационно выиграла группу Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, группа D, 3-й тур

Нидерланды – Австрия – 2:3

Голы: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален, 6 (автогол), Шмид, 59, Забитцер, 80

В первые минуты команда Ральфа Рангника выглядела более убедительно. Однако гол австрийцев стал неожиданностью. Хотя большинство автоголов в такой категории. В этот раз Прасс прострелил с левого фланга, а Мален на ближней штанге перевел мяч в сетку своих ворот.

"Оранжевые" попытались быстро ответить, но Рейндерс из центра штрафной отправил мяч мимо штанги после передачи с бровки. А в середине тайма не смог реабилитироваться Мален, пробив мимо ворот с прострела того же Рейндерса. Перед перерывом огрызнулась и Австрия. Классный выстрел Забитцера в дальний эффектно парировал Вербрюгген.

На старте второй половины сборная Нидерландов отыгралась. Подопечные Рональда Кумана разыграли образцовую комбинацию – Симонс вовремя отдал Гакпо на левый угол штрафной, а тот перевел мяч под правую и уложил под дальнюю штангу. Голкипер Пенц оказался бессилен.

Нидерландцы едва не вышли вперед в одной из последующих атак, когда ван Дейк с рикошетом от Вебера отправил мяч выше ворот. Зато своей возможностью воспользовалась австрийская сборная. Это Гриллич выполнил от лицевой линии навес, а Шмид эффектно пробил головой в противоход вратарю.

Чтобы отыграться второй раз, Куман пошел на радикальные шаги – перестроил команду в три защитника, а затем выпустил классического центрфорварда Вегхорста. Именно последний выиграл верховую борьбу и сбросил на Депая, а тот в два касания роскошно отправил мяч в сетку.

И в этот раз сборной Нидерландов не пришлось долго праздновать. На 80-й минуте оборона "оранжевых" упустила рывок Забитцера за спины после передачи Баумгартнера. Звездный хавбек мощным ударом левой в ближний угол фактически "прошил" Вербрюггена – 2:3!

Финальные минуты пронеслись при территориальном преимуществе Нидерландов. Несколько полумоментов Гакпо, Вегхорст и компания успели создать, но в третий раз сравнять счет в поединке "оранжевые" не смогли. Австрия со второй победой на групповом этапе выиграла квартет, неожиданно оставив позади и сборную Франции, и национальную команду Нидерландов.