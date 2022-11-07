Збірна Аргентини оголосила розширену заявку на ЧС-2022: хто в обоймі з Мессі

Ліонель Скалоні обрав 32-х футболістів, які можуть отримати місце у фінальній заявці "альбіселесте". Остаточний перелік виконавців оголосять 14 листопада. До нього потраплять 26 гравців.

Наразі в списку 44-річного фахівця опинилися 4 воротарі та 8 виконавців атакувального плану. Зокрема, разом із 7-разовим володарем "Золотого м'яча" Ліонелем Мессі шанс виступити на ЧС-2022 отримали форварди міланського "Інтера" Мартінес і Корреа та інші. Наприклад, травмований нападник італійської "Роми" Дибала.

Попередня заявка збірної Аргентини на чемпіонат світу-2022:

Воротарі: Еміліано Мартінес, Рульї, Муссо, Армані

Захисники: Моліна, Монтьєль, Ромеро, Песселья, Отаменді, Лісандро Мартінес, Акунья, Тальяфіко, Фойт, Медіна, Перес

Півзахисники: Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо, Гомес, Мак Аллістер, Родрігес, Фернандес, Паласіос, Гонсалес

Нападники: Мессі, Лаутаро Мартінес, Ді Марія, Альварес, Хоакін Корреа, Дибала, Анхель Корреа, Альмада

На катарському Мундіалі збірна Аргентини змагатиметься у групі C. Там її суперниками стануть національні команди Саудівської Аравії, Мексики та Польщі. Перший матч "альбіселесте" проведуть 22 листопада проти аравійців.

Нещодавно італійська збірна отримала шанс поїхати на ЧС-2022 після провальної кваліфікації. "Скуадра Адзурра" на Мундіалі в Катарі може замінити збірну Тунісу. Африканців готуються покарати за втручання уряду в роботу футбольної федерації.