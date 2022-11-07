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Сборная Аргентины объявила расширенную заявку на ЧМ-2022: кто в обойме с Месси

Фото: Сборная Аргентины на тренировке (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

Список претендентов на поездку на Мундиаль-2022 в Катаре обнародовал тренерский штаб сборной Аргентины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Nacion.

Лионель Скалони выбрал 32 футболиста, которые могут получить место в финальной заявке "альбиселесте". Окончательный список исполнителей объявят 14 ноября. В него попадут 26 игроков.

Пока в списке 44-летнего специалиста оказались 4 вратаря и 8 исполнителей атакующего плана. В частности, вместе с 7-кратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси шанс выступить на ЧМ-2022 получили форварды миланского "Интера" Мартинес и Корреа, а также другие. Например, травмированный нападающий итальянской "Ромы" Дибала.

Предварительная заявка сборной Аргентины на чемпионат мира-2022:

Вратари: Эмилиано Мартинес, Рульи, Муссо, Армани

Защитники: Молина, Монтьель, Ромеро, Песселья, Отаменди, Лисандро Мартинес, Акунья, Тальяфико, Фойт, Медина, Перес

Полузащитники: Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо, Гомес, Мак Аллистер, Родригес, Фернандес, Паласиос, Гонсалес

Нападающие: Месси, Лаутаро Мартинес, Ди Мария, Альварес, Хоакин Корреа, Дибала, Анхель Корреа, Альмада

На катарском Мундиале сборная Аргентины сразится в группе C. Там ее соперниками станут национальные команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Первый матч "альбиселесте" проведут 22 ноября против аравийцев.

Недавно итальянская сборная получила шанс поехать на ЧМ-2022 после провальной квалификации. "Скуадра Адзурра" на Мундиале в Катаре может заменить сборную Туниса. Африканцев готовятся наказать за вмешательство правительства в работу футбольной федерации.

К слову, ранее определились трансляторы ЧМ-2022 на территории Украины.

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