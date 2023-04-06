Збірна Аргентини очолила рейтинг ФІФА: яке місце посіла Україна

"Альбіселесте" вийшли в лідери актуальної класифікації. Аргентинці обійшли найпринциповішого опонента – Бразилію.

Для збірної Аргентини лідерство в рейтингу ФІФА – небуденне досягнення. Востаннє латиноамериканці були на чолі класифікації ще в 2017 році. З тих пір національна команда провалилася на ЧС-2018, але пізніше виграла Копа Амеріка-2021 та тріумфувала на недавньому Мундіалі в Катарі.

Бразильці натомість втратили відразу дві позиції, опустившись на третє місці. Другою збірною планети залишився фіналіст ЧС-2022 – збірна Франції. У березні "триколірні" розгромили Нідерланди (4:0) та переграли збірну Ірландії (1:0) на старті кваліфікації до Євро-2024.

Збірна України в порівнянні з грудневим рейтингом втратила чотири позиції. Тепер "синьо-жовті" посідають 30-те місце. В активі національної команди 1530,04 балів. Навесні збірна зіграла один поєдинок – зазнала виїзної поразки від Англії (0:2).